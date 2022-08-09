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傳碧咸家族出現婆媳不和 大仔老婆IG發長文淚訴心聲

環球社會熱點 08:05 2022/08/09

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn與美國女演員Nicola Peltz結婚後，一直流傳婆媳不和傳聞。Nicola最近在社交媒體Instagram上載與父親合照，感謝他一直在背後支持自已。Nicola較早前亦張貼雙眼紅腫的相片，在婆媳風波期間首度吐露心聲。

傳碧咸嫂與新抱不和冷戰 互睇對方唔順眼 【下一頁】

外媒指Brooklyn妻子Nicola與碧咸嫂（Victoria Beckham）在籌備婚禮時已結怨，又發現兩人自婚禮完結至今，在社交媒體基本零交流，使婆媳不和傳聞甚囂塵上。Nicola上周五（5日）在IG上載兩張哭得雙眼紅腫的相片，亦是她在婆媳風波期間，首度發表長文坦訴心聲。

Nicola表示出生於大家庭當中，父母一直培養自己變得堅強，避免受到他人傷害。她指這種性格逐漸豎起一幅牆保護自己，特別是處身演藝行業，有時會發現自己很難表達悲傷情緒。

Nicola稱，每人都經歷過受攻擊及傷害的日子，首次展示自己脆弱一面，是希望讓大家了解真正的她。Nicola感謝粉絲支持，指網友鼓勵對自己意義重大。

    點擊圖片放大
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Kim Kardashian被爆結束9個月戀情 男方T恤疑剖白分手心聲 【下一頁】

Nicola上周六（6日）再於IG發表限時動態，上載與父親Nelson Peltz合照，感謝父親一直支持自己。她同日上載一張自拍照，再次感謝來自粉絲的愛，強調善良擁有強大力量。

碧咸嫂至今未有公開回應，有傳她與碧咸因不滿在Brooklyn婚禮當日，未有安排坐在主家席，認為Brooklyn親外家多於自己。消息人士指，碧咸嫂與Nicola雖然並無鬧翻，但雙方明白性格不合，故此減少互動。

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責任編輯：郭麗明

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