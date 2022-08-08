【銀行優惠】花旗Citi Plus客戶數半年間升逾30%、平均結餘逾15萬元　推「夏日 Level Up 七重賞」吸客

▲ 花旗Citi Plus客戶人數半年間升逾30%，平均結餘逾15萬元，該行推「夏日 Level Up 七重賞」吸客。

花旗銀行數碼理財服務Citi Plus一歲半，該行指總結今年上半年，Citi Plus總客戶人數較去年底升超過30%，平均結餘增至超過15萬港元。此外，使用投資、保險、信用卡及按揭服務的Citi Plus客戶量，均呈雙位數字增幅。

花旗又宣佈推出「夏日 Level Up 七重賞」，送出總值超過1萬元獎賞。

開戶開卡迎新優惠：

首5萬港元存款享3%額外儲蓄年利率；完成Citi利息Booster任務最高可享 4.8%儲蓄年利率。

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網上開立港股及美股戶口，可享高達500元現金獎賞；首 3 個月買入股票0佣金。

推薦人獎賞：

成功邀請親友開戶兼申請Citi Plus信用卡，可獲高達350元現金回贈。受邀親友可獲高達300元現金回贈。

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責任編輯：余倩敏