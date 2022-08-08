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【銀行優惠】花旗Citi Plus客戶數半年間升逾30%、平均結餘逾15萬元　推「夏日 Level Up 七重賞」吸客

Hot Talk 18:03 2022/08/08

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花旗Citi Plus客戶人數半年間升逾30%，平均結餘逾15萬元，該行推「夏日 Level Up 七重賞」吸客。

花旗銀行數碼理財服務Citi Plus一歲半，該行指總結今年上半年，Citi Plus總客戶人數較去年底升超過30%，平均結餘增至超過15萬港元。此外，使用投資、保險、信用卡及按揭服務的Citi Plus客戶量，均呈雙位數字增幅。

花旗又宣佈推出「夏日 Level Up 七重賞」，送出總值超過1萬元獎賞。

開戶開卡迎新優惠：

  • 首5萬港元存款享3%額外儲蓄年利率；完成Citi利息Booster任務最高可享 4.8%儲蓄年利率。
  • 存入1萬元新資金享200元現金回贈。
  • 網上投保壽險產品享首年保費信用卡簽賬回贈。
  • 申請Citi Plus信用卡享12%現金回贈。

全新Citi Plus 客戶或由Citibanking或Citi Priority轉為 Citi Plus客戶：

  • 以Citi Plus Mastercard扣賬卡及信用卡於指定合作商戶消費，即享 12%回贈。
  • 網上開立港股及美股戶口，可享高達500元現金獎賞；首 3 個月買入股票0佣金。

推薦人獎賞：

  • 成功邀請親友開戶兼申請Citi Plus信用卡，可獲高達350元現金回贈。受邀親友可獲高達300元現金回贈。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

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責任編輯：余倩敏

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