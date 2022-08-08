【分析｜置富產業信託】置富產業信託提早恢復派息比率至100%超預期　大摩上調目標價12%至7.4元　料今年全年派45.85仙

置富產業信託 （00778） 日前公布上半年每基金單位分派23.05仙，對比去年同期24.96仙，跌7.7%，但提早回復派息比率至100%，令多家大行感驚喜，紛紛上調置富產業信託目標價。大摩將該公司的評級由此前的「減持」，上調至「與大市同步」，並將目標價由6.6元調升12%至7.4元。該公司昨公告以約5.01億元收購新加坡高文之星零售物業，今股價最多升5.8%，高見6.98元，收市仍升3.9%，報6.86元。

上半年，置富產業信託錄得收益8.68億元，按年跌4.1%。當中，可供分派予基金單位持有人的收益達4.57億元，按年跌6.9%。

大摩：HIBOR每升1厘 每基金單位分派削2.7%

摩根士丹利報告指，置富產業信託派息比率100%令人驚喜，續租表現正復甦，同時上半年嚴厲的防疫措施不太可能再恢復，而按上周五收市價計，集團的每基金單位年度化分派收益率是7%，將為其提供支持。大摩指，該公司上半年續租租金的負增長收窄至單位數，並已更新55%在今年到期的租約。截至6月底的出租率為93.9%屬健康水平。

不過，該行認為，放緩的住宅市場或對地產代理租戶有負面影響，估計他們對集團的租賃收入佔比約為10%。該行又預料，港元拆息（HIBOR）每升100個基點（即1厘），將轉變為2.7%的每基金單位分派減少，與同行平均水平相若。

大摩相信，在防疫措施朝向放寬下，集團最壞的時間可能已過去，在預測零售前景情況穩定之下，集團今明兩年可保持100%派息比率。該行分別上調集團今明兩年可分派收入預測1%及3%，並上調2024年收入預測5%。每基金單位分派方面，上調集團在今年、明年、2024年的每基金單位分派預測12%、8%及4%，由原先分別是40.97仙、42.2仙、46.74仙，上調至45.85仙、45.68仙、48.73仙。

滙豐研究、花旗：消費券利好置富產業信託

滙豐環球研究上調置富產業信託目標價，由原先6.4元，升至7.1元。報告指，由於消費券計劃的正面影響，本地消費自今年第二季度以來一直改善，預計置富產業信託向租戶提供的租金優惠將減少，其租戶銷售業績將在下半年逐步改善。該行預計置富產業信託將採取靈活的租賃策略，以保持高出租率。今下半年將有約16%的樓面面積需要續租，可能導致該公司今年全年的每基金單位分派面臨一些下行壓力，因為預期租金呈負增長。然而，由於租金的負增長收窄到中等個位數，其幅度應該比上半年溫和。該行認為，若當地經濟繼續改善，租金調整可能最早在明年上半年轉為正數。

該行將2022至24年的每基金單位分派預期上調8.7%至13.5%，預計該公司在今年提供具吸引力的6.4%股息收益率，意味與美國10年期債券收益率的利差約為372基點，比5年平均水平387基點為窄。

花旗研報上調置富產業信託目標價，由此前8.86元，上調至8.88元，重申「買入」評級。 該行亦認為該公司將受惠於新一輪消費券計劃所帶來的本地零售市道持續復甦。該行又指，香港似乎已轉向與「與病毒共存」策略，再實施嚴格社交距離措施機會似乎較低，最近加息導致股價調整後，該股價格具吸引力。

高盛：下修目標價至7.4元

高盛報告認為，置富產業信託將派息率恢復到100%，雖比該行的預期為早，但不完全令人驚訝，因該公司曾在前年上半年的大流行中暫時將支付率降至90%，並在同年下半年、去年上半年病毒情況得到更好的控制後，恢復到100%的支付率。而公司亦表示，由於經營環境改善，今年下半年可能不會再有租金優惠。帳面淨值持平，為每股14.72元，資本化率沒變化。債務與資產比率為22.4%，也按年持平。

報告指，隨着「暫緩追討欠租安排」最近到期，今年下半年有希望保持較高的派付率。融資成本按年小幅增長3%，有效借款成本為2.2%，沒有變化。預計2023全年利率上調後，利息成本將上升。該行將該公司的12個月目標價由此前的7.8元，下修至7.4元，過去的3個月，該公司股價回落了6%，可能是受加息影響。雖然該公司的租戶銷售在短期內有上升空間，但鑑於其固定的租金結構，該行認為這不一定能完全轉化為公司的租金收入。

高盛預計該公司的全年每基金單位分派將按年增長4%，在2022全年達到46.4仙，隨後明年全年為43仙，按年跌7%，維持「賣出」評級。

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編輯：胡學能