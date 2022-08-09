【移民英國】十大房屋需求增長最多地區 北部成大贏家

英國樓價近年急速上升，成為不少移民當地港人關注的議題之一。英國有地產公司日前公布調查，指自2017年以來，中北部城市布拉德福德成為榜首，頭10中有6位處英國偏北部地區。有分析認為，需求強勁是當地樓價未有急速放緩的原因。

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地產公司Zoopla調查發現，西約克郡的布拉德福德（Bradford）自2017年起，房屋需求增加98%，為全英之冠。中部西米德蘭茲郡的伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）亦錄得91%增長位列次席，西北部柴郡沃靈頓（Warrington）以70%排第三。

十大增幅最大地區（排名由低至高）

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調查指東倫敦地區是房屋需求倒數第二低地區，自2017年來減少12%。什羅浦夏郡（Shropshire）的Shrewsbury為最低，需求量為負16%。但總體而言，英國房屋需要在5年間平均增加25%。

調查指英國平均樓價為25.66萬英鎊（約243.3萬港元），數字比英國國家統計局的28.3萬英鎊（約268.4萬港元）明顯低不少。Zoopla指民眾對合理價格房屋需求仍然強勁，價格接近民眾可負擔區域水平，房屋需求更大。

倫敦市中心外租金最貴地區

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英國租金最平地區

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雖然不少專家認為樓價會明顯放緩，但供應不足及需求強勁使英國樓價跌幅不符預期。Zoopla研究部行政主任唐納爾（Richard Donnell）估計，買家在未來數月興趣會因生活成本上升而降低。

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責任編輯：吳漢培