【新股IPO】雙財莊CFO：自有品牌毛利率更高　會繼續開拓新產品市場

▲ 雙財莊CFO：自有品牌毛利率更高 會繼續開拓新產品市場

馬來西亞食品飲品分銷商雙財莊 （新上市編號：02321） 今日起招股，公司計劃集資最多近1.35億元。雙財莊首席財務官THAM Sai CHeong表示，自有品牌的毛利率及利潤率會較第三方品牌更高，公司會不斷檢討旗下的產品組合，再根據市場反饋開拓新元素或進軍新的食品領域。

雙財莊自有產品在今年首四個月的毛利率達23.9%，不過收入佔比僅達19.5%，而同一時間第三方品牌的毛利率金達11.4%，收入佔比為79.4%。

THAM Sai CHeong表示，受新冠疫情影響，電商市場在馬來西亞發展迅速，食品飲料分銷商的數碼化轉型加快，因此公司將會通過推出一款移動應用程式，以發展電子商務業務。

此外，公司計劃將是次籌集資金淨額的17.2%，用於供應價值鏈上的戰略收購及投資。主席、CEO兼執行董事SOON See Beng表示，公司計劃透過收購拓展現有業務規模，不過目前沒有任何確切的目標，會繼續看合適的目標。

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記者：梁安琪