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美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀

環球社會熱點 18:51 2022/08/08

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美國參議院周日通過7,500億美元（約5.85萬億港元）法案，幫助解決氣候問題及通貨膨脹。美國有工會分析指當中8項措施對工薪一組有利，包括談判藥物價格等。工會讚揚法案，將為美國經濟帶來改革。但一眾共和黨議員質疑法案，是向美國中產開刀。

美參院通過逾5.8萬億開支法案 賀錦麗投關鍵一票 【下一頁】

是次通過的《降低通脹法案》（Inflation Reduction Act） 為美國總統拜登（Joe Biden）早前提出的《重建美好》法案（Build Back Better Act） 簡化版，美國最大工會美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）主席舒勒（Liz Shuler）曾指，通過的法案明白為工薪家庭提供真正協助的迫切需求，不但減低醫療保健成本，更會解決富有大企業透過逃避承擔應付開支的問題，將為美國帶來根本性的經濟改革。

工會本月發表網誌分析指，法案中八項政策對工薪階層有利：

  • 處方藥價格談判有助長者及傷殘人士。工會指談判可為聯邦醫療保險節省990億美元（約7,722億港元）開支，可改善聯邦醫療保險的財政情況。
  • 為處方藥訂立加價訂立上限。工會指此舉將有助公私醫療計劃，節省數十億美元開銷。
  • 改善醫療保險處方藥福利制度。法案限制長者醫療保險D部分自費處方藥費用上限，料措施將惠及140萬名投保人。另外，疫苗成本攤分亦會降至免費，工會指措施將減輕長者負擔。
  • 防止ACA醫保（平價醫療法案，俗稱奧巴馬醫保）保費飆升，有效防止未來3年內1,300萬人保費增加。

美參議院民主黨爭取中期選情 推動逾3.4萬億氣候及醫保改革 【下一頁】

  • 降低清潔能源成本。法案不但令美國保留及創造數百萬個就業機會，且大幅減少碳排放，尤其針對製造業。
  • 增加美國國家稅務局（IRS）收入。法案將撥款800億美元（6,240億港元）加強執法，料將增加IRS 2,030億美元（約1.58萬億港元）收入，且不會增加對年薪40萬美元（約312萬港元）人士的稅收。
  • 確保大公司繳稅。法案將對利潤逾10億美元（約78億港元）的企業，徵收最少15%企業稅，料為政府帶來3,130億美元（約2.4億港元）收入。
  • 堵塞附帶權益（Carried Interest）稅收漏洞。措施可將堵塞基金投資經理繳納款項，少於投資人的漏洞，料將帶來140億美元（約1,092億港元）稅務收入。

方案在未獲一名共和黨議員支持下通過，不少共和黨人批評方案是向中產開刀。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）發表聲明表示，是次民主黨主導政策從經濟層面攻擊美國中產階級。他批評民主黨人已耗時18個月證明不關心中產家庭，現再耗資數千億美元再次驗證。

共和黨重量級人物羅姆尼（Mitt Romney）形容，民主黨今次通過的是自由主義的願望清單。他批評，民主黨人不但沒有聽取飽受通脹之苦的民眾意見，並警告企業將徵稅成本轉嫁客戶。德州參議員克魯茲（Ted Cruz）亦指法案犧牲中產階級利益，向民主黨激進左翼妥協。他指法案將提升大部分納稅人稅項，包括年收入低於40萬美元人士。

阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski） 形容，法案在美國經濟最無能力負擔的時刻通過，批評法案的制定及處理過程嚴重缺乏透明度。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）在聲明中直言，民主黨將在11月時，為美國經濟衰退期間的加稅付出代價。

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責任編輯：李俊儀

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