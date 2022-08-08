【2022消費券】信和集團7大商場推「八達通消費賞」 消費滿300元送30元商戶現金券 料第三季度人流及營業額按季升1成

為帶動商戶生意及刺激本地經濟，信和集團旗下7大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，以及藍灣廣場特別夥拍八達通，於本月5日至31日期間推出「八達通消費賞」，顧客於場內指定商戶以八達通單一消費滿300元或以上，成功登記消費後即可獲贈30元S現金券一套或30元商場美食現金券。

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

信和集團資產管理董事蔡碧林表示：「8月暑假是消費市道的黃金檔期，第二階段消費券亦於今天起分期派發，信和集團商場特別夥拍八達通及虛擬銀行ZA Bank，分別推出『八達通消費賞』及『ZA百萬勁抽嘉年華』、『Klook快樂地圖』活動，以多重優惠獎賞吸引顧客消費。」

蔡碧林續指：「消費券派發首天信和集團3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地丁財兩旺，店舖人流及生意有明顯上升。另外，本地餐飲業及零售業逐漸復甦，預計下半年市場消費氣氛繼續保持平穩，料信和集團3大商場第3季度人流及營業額有望按季提升10%。」

為提升顧客的購物體驗及樂趣，即日至8月14日，顧客只要免費參加於荃新天地舉行的「Klook快樂地圖」活動，即可獲取40元Klook優惠碼，以8折優惠購買荃新天地、屯門市廣場或 奧海城合共30間指定人氣食肆200元S現金券。另外信和集團商場亦特別聯乘香港第一虛擬銀行ZA Bank於旗下屯門市廣場及奧海城推出「ZA百萬勁抽嘉年華」，現場設有8個懷舊攤位遊戲供市民可以免費參與，大派豐富獎品，隨時贏走100元S現金券或其他精彩禮遇，為消費券加碼！即日起至9月12日，憑ZA Card於奧海城、屯門市廣場及荃新天地內的指定商戶消費滿指定金額，可享高達11% S現金券回贈，開戶及消費最高可獲得850元S現金券獎賞。

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近日多個人氣品牌進駐屯門市廣場，包括日本最大連鎖藥妝專門店之一Matsumoto Kiyoshi松本清，開幕期間至9月更特設一系列購物禮遇及優惠。此外，3大人氣美容品牌亦已登陸場內之美妝專區BEAUTY WORLD，分別為頂級奢華美容品牌Helena Rubinstein、源自瑞士並首次進軍亞洲市場的XOVĒ及本地生活時尚美容品牌Pitanium；前兩者皆為該品牌於新界西北首間專門店，後者更為首間位於新界區之分店，為顧客提供更多元化美妝護膚體驗。當中Helena Rubinstein更特設私隱度極高的獨立美容諮詢房間及奢華美容頭等艙，讓顧客在寧靜的環境下，尊享個人護膚指導與各款高效美肌療程。

同時，奧海城亦引入多間人氣食肆，為顧客帶來全新美食體驗，包括創意精緻泰國菜Sawadee Chef，用大江南北各地香料及辣的元素融入經典泰國菜餚中，享受嶄新泰國美食。另外，以獨特咖啡打響名堂Sensory Zero及獲譽為日本第一天丼日本人氣天丼專門店「金子半之助」亦已開幕。另外，朱古力概念店Lucullus Cacao即將開業，主打龍島先家配方稀有單品可可，更有新鮮製作的朱古力飲品、輕食及甜品。多間人氣食肆進駐，為奧海城顧客提供更多元化餐飲選擇。

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責任編輯：嚴浩文