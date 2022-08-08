【智能駕駛】百度獲批無人駕駛商業運營牌照　可在武漢及重慶提供網約車服務

百度今日（8日）表示，已獲武漢及重慶市批出無人駕駛出租車的商業運營牌照，允許商用機器人出租車，在無人駕駛的情況下提供乘車服務，為全國首例。牌照已於周一生效。

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報道指出，百度旗下「蘿蔔快跑」將在武漢及重慶展開自動駕駛的付費出行服務。該公司在聲明中表示，將在武漢指定的13平方公里（5平方英里）範圍內從上午9點到下午5點提供這項服務，並在重慶的30平方公里範圍內從上午9點半到下午4點半提供此服務。

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百度智能駕駛事業群副總裁魏東表示：「我們已經走到了我們這個產業一直所渴望的一個終極場景。」，百度發言人表示，將通過單車智能、監控冗餘、平行駕駛和安全運營管理體系等多重措施，保障無人駕駛車輛在道路上的安全運行能力，全力確保乘客出行安全。

目前，「蘿蔔快跑」已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、重慶、長沙、滄州、陽泉8個城市。其中，北京、重慶、陽泉三地開啟正式收費運營。

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