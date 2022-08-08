  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (一) 20:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能駕駛】百度獲批無人駕駛商業運營牌照　可在武漢及重慶提供網約車服務

環球政經 19:04 2022/08/08

分享：

分享：

百度今日（8日）表示，已獲武漢及重慶市批出無人駕駛出租車的商業運營牌照，允許商用機器人出租車，在無人駕駛的情況下提供乘車服務，為全國首例。牌照已於周一生效。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

報道指出，百度旗下「蘿蔔快跑」將在武漢及重慶展開自動駕駛的付費出行服務。該公司在聲明中表示，將在武漢指定的13平方公里（5平方英里）範圍內從上午9點到下午5點提供這項服務，並在重慶的30平方公里範圍內從上午9點半到下午4點半提供此服務。

瑞銀看好大灣區金融業發展  推薦10隻受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

百度智能駕駛事業群副總裁魏東表示：「我們已經走到了我們這個產業一直所渴望的一個終極場景。」，百度發言人表示，將通過單車智能、監控冗餘、平行駕駛和安全運營管理體系等多重措施，保障無人駕駛車輛在道路上的安全運行能力，全力確保乘客出行安全。

目前，「蘿蔔快跑」已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、重慶、長沙、滄州、陽泉8個城市。其中，北京、重慶、陽泉三地開啟正式收費運營。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 無人駕駛 自動駕駛 重慶 武漢 租車 服務

上一篇文章

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

下一篇文章

【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場發展】IET舉辦第二屆傑出女青年工程師獎 以推動STEM及EDI教育為目標 今年9月30日截止提名
【職場發展】IET舉辦第二屆傑出女青年工程師獎 以推動STEM及EDI教育為目標 今年9月30日截止提名
【藝人財富】2022上半年韓星收入排行榜出爐 第一位「爆冷」以2.25億元奪冠
【藝人財富】2022上半年韓星收入排行榜出爐 第一位「爆冷」以2.25億元奪冠
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【消委會調查】一文看清消委會推介5款安全雪糕 最平5元 價格親民
【消委會調查】一文看清消委會推介5款安全雪糕 最平5元 價格親民
【宏觀術數@iM網欄】恒生銀行風水談趣
【宏觀術數@iM網欄】恒生銀行風水談趣
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款