【電子消費券】AlipayHK消費券登記用户數創新高 擁有超過330萬活躍用戶 槓桿效應令商戶生意增近3成

第二階段電子消費券昨日經已派發，AlipayHK繼續的登記用戶數再創新高。受惠AlipayHK消費券用戶人數增長及商戶支持AlipayHK的營銷新模式下，首日交易金額較前一日（6日）升超過1.3倍，首日的消費券和商戶優惠協同作用下，AlipayHK商戶生意增近3成。

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AlipayHK今日（8日）公佈第二階段消費券首日交易數據，昨日整體交易金額較前一日飆升逾130%，近3萬人已用完第二階段第一期發放的消費券，其中最大單筆交易金額更超過港幣5萬元。受惠商戶支持，為AlipayHK用戶推出大量優惠，首日AlipayHK用戶合共領取超過150萬張商戶優惠券，盡享折上折優惠，首日消費券用戶交易總金額帶動商戶總交易增近30%。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，雖然今年多了兩間支付工具營辦商參與發放消費券，但很高興見到AlipayHK消費券登記用戶數繼續創新高，商戶提供的優惠總值較去年翻倍，這無疑是對AlipayHK的肯定。AlipayHK目前擁有超過330萬活躍用戶，註冊用戶早於2年前超過500萬，是目前最多用戶的電子錢包。她又指，AlipayHK會再接再厲，繼續拓展不同場景，持續聯動商戶、商場、政府推出優惠和電子支付服務，滿足不同用戶所需。

另外，中秋佳節臨近，現時在AlipayHK平台可以低至53折購買逾135款月餅禮券，包括以53折購酮福堂生酮流心奶皇月餅禮盒裝、65折購美心流心四式月餅及8折享皇玥經典流心雙輝月餅。

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責任編輯：羅浩濂