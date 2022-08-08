  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (一) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】AlipayHK消費券登記用户數創新高 擁有超過330萬活躍用戶 槓桿效應令商戶生意增近3成

理財智慧 17:28 2022/08/08

分享：

分享：

第二階段電子消費券昨日經已派發，AlipayHK繼續的登記用戶數再創新高。受惠AlipayHK消費券用戶人數增長及商戶支持AlipayHK的營銷新模式下，首日交易金額較前一日（6日）升超過1.3倍，首日的消費券和商戶優惠協同作用下，AlipayHK商戶生意增近3成。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

AlipayHK今日（8日）公佈第二階段消費券首日交易數據，昨日整體交易金額較前一日飆升逾130%，近3萬人已用完第二階段第一期發放的消費券，其中最大單筆交易金額更超過港幣5萬元。受惠商戶支持，為AlipayHK用戶推出大量優惠，首日AlipayHK用戶合共領取超過150萬張商戶優惠券，盡享折上折優惠，首日消費券用戶交易總金額帶動商戶總交易增近30%。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，雖然今年多了兩間支付工具營辦商參與發放消費券，但很高興見到AlipayHK消費券登記用戶數繼續創新高，商戶提供的優惠總值較去年翻倍，這無疑是對AlipayHK的肯定。AlipayHK目前擁有超過330萬活躍用戶，註冊用戶早於2年前超過500萬，是目前最多用戶的電子錢包。她又指，AlipayHK會再接再厲，繼續拓展不同場景，持續聯動商戶、商場、政府推出優惠和電子支付服務，滿足不同用戶所需。

另外，中秋佳節臨近，現時在AlipayHK平台可以低至53折購買逾135款月餅禮券，包括以53折購酮福堂生酮流心奶皇月餅禮盒裝、65折購美心流心四式月餅及8折享皇玥經典流心雙輝月餅。

 

【電子消費券】Pricerite實惠推「消費券至抵狂賞」多款傢俬及家品低至2折發售 另加送高達700元購物券 【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
電子消費券 香港 電子支付 支付寶

上一篇文章

【職場熱話】帶60歲新人工作 打工仔頻叫苦 「每次老人家做錯嘢就鬧我冇教好」

下一篇文章

【樓宇裝修】屋宇署推出《窗安無事》應用程式 方便業主搜尋及委任合資格人士 及早遵辦強制驗窗通知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消委會調查】一文看清消委會推介5款安全雪糕 最平5元 價格親民
【消委會調查】一文看清消委會推介5款安全雪糕 最平5元 價格親民
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【糧食供應】7月世界糧食價格下跌9% 跌幅為2008年以來最多
【糧食供應】7月世界糧食價格下跌9% 跌幅為2008年以來最多
【藝人財富】2022上半年韓星收入排行榜出爐 第一位「爆冷」以2.25億元奪冠
【藝人財富】2022上半年韓星收入排行榜出爐 第一位「爆冷」以2.25億元奪冠
【食品安全】食安中心跟進調查發現 再有7款Häagen-Dazs雪糕含除害劑 曾進口本港但未在市場出售
【食品安全】食安中心跟進調查發現 再有7款Häagen-Dazs雪糕含除害劑 曾進口本港但未在市場出售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款