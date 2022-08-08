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【自動駕駛】百度獲中國首批無人駕駛商業許可　重慶、武漢各安排5輛無人駕駛的士

科技 17:27 2022/08/08

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中國科技巨頭百度近年積極參與無人駕駛技術發展，繼上月推出「無方向盤」自動駕駛汽車Apollo RT6，百度今（8日）早宣布，已獲重慶和武漢市政府發放自動駕駛全無人商業運營牌照，為當地市民提供自動駕駛的士服務，成為全國首例。

【電動車】Tesla增自動駕駛定位準確度　為GPS天線技術申請專利

百度自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」早於4月宣布獲北京市政府許可，可以在指定的開放道路上推出無人駕駛的士服務。但按當地政府要求，在乘客座位上，需有至少一名安全駕駛員。

今早，百度發聲明指，隨重慶市發布《重慶市永川區智能網聯汽車政策先行區道路測試與應用管理試行辦法》，以及武漢市發布《武漢市智能網聯汽車道路測試和示範應用管理實際細則（試行）》，該企已獲准於重慶和武漢正式推行車內無人的自動駕駛付費出行服務。

該聲明又指，將在每城市中，安排5輛自動駕駛的士，並在武漢指定的13平方公里範圍內，從上午9點到下午5點提供這項新服務，及在重慶的30平方公里範圍內，從上午9點半到下午4點半提供相關服務。當地市民可下載「蘿蔔快跑」手機應用使用該服務。

百度智能駕駛事業群副總裁魏東表示，百度已經走到這個產業中，一直所渴望的終極場景。該企未來將會繼續於北京、上海和深圳的市政府進行商討，期望在一年內獲得他們所發出的自動駕駛全無人商業運營牌照。

【自動駕駛】深圳實施中國首部無人車管理法規　允許全自動駕駛汽車出行

【自動駕駛】百度發布「無方向盤」自駕車　成本僅29萬元

責任編輯：殷凱怡

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