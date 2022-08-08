【收購Twitter】馬斯克向Twitter CEO宣戰 要求就假帳號問題公開辯論

早前馬斯克以（Elon Musk）假帳號數量有誤導性的陳述為由，終止以440億美元收購Twitter，為此Twitter向馬斯克展開法律訴訟。為此，馬斯克近日點名 Twitter執行長 Parag Agrawal，邀他公開辯論假帳號問題。

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馬斯克在其1.02億跟隨者面前，直接標記Twitter執行長Parag Agrawal的帳號，邀請他進行公開辯論關於Twitter機器人（bot）占比的問題，馬斯克要求Parag Agrawal向公眾證明Twitter每天僅有小於 5% 的假帳號在運作。同時，他亦舉行民調投票，詢問網民是否相信Twitter的論點，結果有超過六成推友站在馬斯克這一邊，表示不相信Twitter的數據。

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不過，即使馬斯克在Twitter上舌戰佔了上風，但對於10月份在法官和陪審團面前展開的法庭攻防而言，獲得一眾網民支持並沒有任何作用，而面對馬斯克的公開點名，Parag Agrawal以及Twitter董事長Bret Taylor等人亦不太可能作出正面回應。

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記者：鄭日棱