【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應

英國電費將於10月起加價，坊間隨之經織了一個名為「Don'y Pay」的抗議活動，呼籲市民由10月起不要繳交電費，要求政府減價至他們負擔得起的水平。據該活動負責人表示，現時已有逾8萬人響應活動。

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「Don'y Pay」表示，今年冬天將有數百萬人無法繳付帳單，因此她們發起這項活動，迫使政府和能源公司採取行動。不過她們聲稱，除非有100萬人報名，否則不會採取任何行動，見前正與法律和個人債務專家進行諮詢。

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對於這項抗議活動，當地慈善機構則指出，供應商有機會切斷供應，這顯然不是個好方法。他們建議市民不要只等待他人的幫助，而是聯繫供應商，讓對方知道自己正為家庭日常開支而苦苦掙扎。供應商可能會提供支援或贈款，以讓市民繳交水、電費，或協商負擔得起的繳款計劃。

隨著能源和食品價格飆升，英國正面臨數十年來最大的生活成本危機，當中煤氣和電費被列為首要問題。英媒引述當地分析師預測，由從10月起，普通市民每年或須支付3,358英鎊，而今年4月時電費約為1,971英鎊，價格大幅上漲。

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