【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人

戴安娜王妃已經離開二十四年，留下了大量的珠寶，近日有消息指王室第四順位繼承人，夏洛特公主將會繼承戴安娜王妃大婚時佩戴的史賓沙王冠以及並他珠寶，淨資產達到36億英鎊（約342億港元），成為全球最富有未成年人。

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英媒引述消息人士指，由於威廉王子將來有望成為英國君主，夏洛特長大後將擁有王室珠寶的優先挑選權。至於威廉弟弟哈里與夫人梅根（Meghan Markle）雖然也育有一女莉莉貝特，但莉莉貝特並非戴安娜長孫女，因此無緣繼承這史賓沙王冠。

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同時，英媒亦指英女王目前正與查理斯盤點王室珠寶。未來有望將英女王祖母瑪麗王后的遺物、弗拉迪米爾王冠交給夏洛特，該王冠料價值1,850萬美元（約1.4億港元）。

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記者：鄭日棱