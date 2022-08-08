【業績︱手機設備股】丘鈦科技上半年少賺71%　不派息　收入減少24%

▲ 丘鈦科技上半年少賺71% 不派息 收入減少24%

丘鈦科技 （01478） 公布截至6月底止6個月，純利按年跌70.9%至1.7億元（人民幣，下同），主因營業收入減少約24%至70.9億元，及毛利率較同期下降約6.3個百分點至5.3%。丘鈦科技不派發中期股息，去年同期則派5港仙。丘鈦科技全日跌1.1%，收報4.4港元。

丘鈦科技指，上半年收入減少主因攝像頭模組及指紋識別模組銷售數量較去年同期分別下跌約4.8%及8.6%，且攝像頭模組及指紋識別模組平均銷售單價較去年同期分別下跌約18.7%及約34.3%。

至於毛利率下降，公司解釋，客戶結構調整，個別新客戶合作尚在開拓階段等影響，3200萬像素及以上的高端攝像頭模組產品的銷售數量，佔應用於手機的攝像頭模組產品總銷售數量的比例下降約4.4個百分點至約27.6%，以及下游需求下降及疫情影響累集團產能利用率明顯下降等。

展望未來，丘鈦科技指，目前手機攝影功能仍然遠遠未達終端用家的期望值，相比傳統單反相機的效果相距甚遠，在感知層面上，後置3D模組，多光譜模組的採用仍停留在初始階段。集團相信，手機光學的發展長遠還有廣闊的發展空間，只待消費信心恢復過來， 智能手機攝像頭模組升規必然再度加快。

集團將繼續加大研發投入，持續推進高端攝像頭模組產品的開拓，繼續加強新材料、新工藝和新產品的研發，製作出可對標甚至超越單反相機的手機攝像頭模組。

【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？

相關文章：

【盈喜盈警】丘鈦科技預告上半年溢利減少五成至七成 6月鏡頭模組銷量跌兩成、指紋識別模組跌近4成

【手機設備股】丘鈦上月攝像頭銷量按年跌約4% 指紋識別模組銷量按年升逾兩成

編輯：袁諾曦