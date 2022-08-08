【職場熱話】帶60歲新人工作 打工仔頻叫苦 「每次老人家做錯嘢就鬧我冇教好」

公司聘請新人回來工作，通常都會有同事帶住，以加快工作效率。不過，近日有網民在Facebook專頁「奴工處」投稿，指公司最近請了一位60歲新人，網民負責帶住新人工作，結果頻頻背黑鑊，最終更因而辭職。

網民帶住60歲新人經歷：

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此帖發表後，引來網友熱烈討論，不少人感同身受表示理解樓主的難處，他們表示：「好多時請多左人，幫唔到手不特止，同事仲workload重咗，教人重慘過自己做多份」、「似湊女多，要照顧不如做埋佢個份，無咁嬲」、「早走早著，無謂因為帶唔點個新人攪到要比人鬧」

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也有人認為新人年齡不是問題，工作態度最是問題，「唔好歧視年齡啦，係工作態度上嘅問題」、「唔關歲數事，她冇記性唔認真又唔覆習，識個阿姐70歲，做事有條理認真學習，做得好過後生仔」、「我帶過個70歲嘅婆婆做野，然後佢比我教到做得好過40歲嘅人多多聲。最後佢頂唔順其他同事工作能力太低唔做走左。」

其他網友回應：

可能你公司就係想你走呢，炒你要補3個月，佢就係唔想補比你

你呢個小兒科，我試過帶兩個唔識英文的師奶學excel做report，個windows仲要係英文，唔比我改返中文，足足教咗兩年，佢地勉強可以同我入到data

可能係皇親國戚呢

係到呻下好喇，要好好服侍佢添呀

今時今日 60歲都唔係好老啫，問題係佢有冇心做先？又唔好年齡歧視，人人都會老嘅

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責任編輯：李兆明