【美股焦點】成本上漲明年料損企業盈利　分析師：美股盈利明年難上升

▲ 分析師指成本上漲明年料損企業盈利，美股盈利明年難見上升。

摩根士丹利及高盛均預期，在企業成本壓力久久不降之下，美股企業盈利明年料見收縮。摩根士丹利首策美股策略師Michael J. Wilson指，消費者物價快速上升的同時，生產者物價正以雙倍速度走高，在成本壓力不變但需求消退下，分析師對於美股盈利於2023年擴大的預期並不現實。

高盛首席美股策略師David Kostin亦指，即使收入持續走高，成本上漲明年仍會損害企業盈利，但速度料緩慢。據Kostin預測，美企淨利潤2023年將收窄25個基點，所有行業盈利料均錄淨利潤收縮，當中又以資源、能源及醫療護理的情況尤甚。

對於近期美股回升，Wilson一直認為僅屬熊市反彈，即使他認為通脹或已見頂，並將以較市場預期為快的速度走低，但直言這並不意味股市會就此好轉。

Wilson解釋，反映企業收入增長與營運收入增長兩者關係的營運槓桿，料將因通脹加劇企業成本走高而下跌，繼而拖累企業盈利。他預期，通脹對企業營運槓桿之負面影響，要到9月才會更清晰地反映在盈利預測上。

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責任編輯：余倩敏