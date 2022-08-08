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【一家四口】沖繩逆市奇葩餐廳 以「窮則變 變則通」面對疫情

理財智慧 16:55 2022/08/08

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沖繩北谷町（美國村）本來餐廳林立，但疫情關係令無數網紅餐廳倒閉。然而這間叫「北谷蒸汽海鮮」的餐廳竟在嚴峻環境下愈做愈好，成為沖繩逆市奇葩，秘密何在？

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

員工的快樂為首要

餐廳創辦人趙丹指出，他們面對疫情的策略是「窮則變，變則通。」疫情前，餐廳專做蒸汽海鮮，除了吃到原汁原味的海鮮之外，肉汁流到蒸氣鍋下的白粥，隨即變成海鮮粥。疫情爆發後無旅客，他們就增設「手抓海鮮（Cajun Seafood）」，研製多種獨特口味，成功打動了當地的「吃貨」光臨，使餐廳快速恢復元氣。趙丹深明每人心底裏都有一種「欲望的矛盾」，一方面想吃得健康養生長壽；另一方面又渴求味覺的享受，「手抓海鮮」正是令食客有更多選擇，滿足他們不同需要。

我們看過他們的員工訓練手冊，發現老闆趙丹用以人為本的管理模式。手冊很人性化，是用人手寫的，當中還加了很日式的相片和漫畫，像是一本家庭相簿，迎接你進入這個溫暖大家庭。趙丹經常舉辦活動去款待員工和家屬，從而向員工帶出Work-life Balance（平衡工作與生活）的重要。趙丹直言：「如果員工開心，客人就必定開心，所以我最關心員工的快樂。」

其實，趙丹本身也是一位奇女子。在來沖繩之前，她是國內培訓界，非常有名的企業培訓導師，學員超過30萬。到了適婚年齡，她就在事業高峰急流勇退，跟在東京的丈夫一起來到沖繩，展開人生新一頁。除了結婚、生孩子和「湊仔」外，她隨內心呼喚，選擇創業實踐冒險精神，完美地展現出現代女性在工作和家庭之平衡。這一點在和她管理風格和理念完全一致。

北谷町聯合國餐廳

沖繩北谷蒸汽海鮮的布局無懈可擊，它的地理位置優越，坐落北谷町（美國村）這個重點遊客區。另外，餐廳擁有超大露台，食客可到戶外欣賞完美日落，「吃飯兼吃景」。如果你幸運，還會看到煙花滙演！趙丹悄悄跟我們說：「這兒孕育了很多新家庭，而且亦見證過不少情侶在此求婚。」她覺得這餐廳提供的不只是食物，更是充滿浪漫氣氛。難怪眾多顧客吃飽結帳後，就是帶着滿滿的幸福感回家。

大家常認為日本餐廳的人不懂英文（近年進步很多了），但這間餐廳最少有6個不同國籍員工，加起來懂8種不同語言，非常國際化。比方說，他們有一位懂意大利語的和英語的服務員，他就負責接待說意大利語和英語的客人；來自馬來西亞的服務員就專門接待東南亞的遊客；日籍的員工服務則接待本地客人，非常高效，亦令顧客感到賓至如歸。深信日本開關後，這會是極難訂枱的餐廳，到時大家來碰碰運氣吧！

撰文：岑皓軒 

英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》、《放養孩子－育出自學力》及香港電台《大城小事》節目主持。

＊以上內容輯錄自第768期《一家四口 離家出走》 

 

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責任編輯：羅浩濂

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