【吉利175】吉利7月銷量按年升24%至逾12萬部

▲ 吉利7月總銷量按年升24%至逾12萬部

吉利 （00175） 7月總銷量為122,633部，較去年同期增長約24%，今年累計銷量為736,475部，按年升約1%。其中，吉利的銷量為97,186，按年升20%，其中高端純電品牌幾何的銷量大升176%至13,633部，吉利今年累計為597,468部，跌1%，幾何則升263%至68,114部。

至於領克，7月銷量按年跌18%至15,007部，今年累計跌27%至92,265部。極氪及睿藍上月銷量為5,022部及5,418部。

上月純電動及插電式混動的銷量分別有349%及365%的按年增長，至22,168部及9,862部，油電混動的銷量為4,556部。

按地區計，上月出口按年大升87%至13,167部，今年累計則升67%至100,795部，中國市場銷量上月升19%至109,466部，但今年累計銷量則跌5%。

吉利全日收報17.78元，跌0.3%。

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編輯：袁諾曦