【樓宇裝修】屋宇署推出《窗安無事》應用程式 方便業主搜尋及委任合資格人士 及早遵辦強制驗窗通知

屋宇署今日（8月8日）推出《窗安無事》流動應用程式，方便樓宇業主搜尋及委任合資格人士，及早遵辦屋宇署發出的強制驗窗通知，確保樓宇安全。

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《窗安無事》的主要功能包括：

（i）便利業主按地區、合資格人士受歡迎程度等要求搜尋資料； （ii）設有聊天室，供業主與合資格人士洽談驗窗服務；及 （iii）提供有關驗窗費用的資料作參考用途。

強制驗窗計劃規定樓齡達10年或以上的私人樓宇（不高於3層的住用樓宇除外）的業主，如接獲屋宇署送達法定通知，須委任1名合資格人士就樓宇的所有窗戶進行訂明檢驗，並負責監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程。如需進行訂明修葺，有關業主須委任1名註冊承建商，在1名合資格人士的監督下進行所需的訂明修葺。

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市民可透過App Store/Google Play/AppGallery免費下載《窗安無事》流動應用程式，亦可瀏覽屋宇署網頁了解詳情。

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責任編輯：嚴浩文