【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5%　中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘（第二版）

▲ 【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5% 中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘

聯通 （00762） 收市後公布中期業績，上半年營收1762.61億元（人民幣，下同），按年增7.4%；純利109.57億元，按年增19.5%；每股賺0.36元，派中期息0.165元（相當約0.19149港元），按年提升37.5%。聯通今日績前收報3.75元，以此推算，周息率約8厘。

聯通上半年資本開支283.5億元，按年提升98.5%，聯通執行董事兼總裁陳忠岳表示，上半年疫情未有對網絡建設進度造成太大影響，首6個月涉及5G 資本開支約117億元。聯通未有披露今年資本開支目標金額，陳忠岳重申，資本支出會與收入增長匹配，料疫情對全年資本開支計劃影響不大，會適度為未來發展作出超前投資。

聯通：會評估分拆子公司上市 又稱公司股價不可能被長期低估

問及聯通今年會否再分拆業務上市，陳忠岳稱，聯通擁有數間優質子公司，會研究及評估相關工作，並作出適時披露。陳忠岳提到，聯通去年宣布分拆智網科技到A股上市，目前智網科技已處於上市輔導階段。內地電訊商相繼展開回購計劃，陳忠岳指出，回購對股價有一定作用，公司會綜合考慮現金流、股東回報等去決定相關工作，又稱「相信公司股價不可能被長期低估」。

聯通：5G應用可成ARPU增長新動力

中國廣電今年也推出5G服務，對於目前競爭環境，高級副總裁何飚認為，新營運商加入可以為用戶創造更多價值，目前電訊市場已由以往的價格競爭轉化為以創造價值為本，追求理性及高質量增長。

何飚認為，5G市場仍處於高速發展期，現時依靠流量提高ARPU的作用不大，但隨著為5G用戶加入更多增值服務，包括結合寬頻服務、各類會員計劃、配合虛擬使用場景等，預計5G應用貢獻ARPU的力度將會進一步提高。

聯通半年營收增8% 5G用戶淨增19.5%

聯通上半年服務收入1610億元，按年上升8.3%，增速創近年同期新高。EBITDA達到514億元，按年增長3.9%。

聯通上半年移動出賬用戶達到3.2億戶，其中5G套餐用戶淨增2,999萬戶或19.4%至1.85億戶。移動用戶ARPU為44.4元，與去年同期保持平穩，手機上網總流量增長13.4%，手機用戶月戶均數據流量達到約13.3GB。

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責任編輯：李哲毅