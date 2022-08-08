  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (一) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5%　中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘（第二版）

股市 18:21 2022/08/08

分享：

分享：

【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5%　中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘

聯通 （00762） 收市後公布中期業績，上半年營收1762.61億元（人民幣，下同），按年增7.4%；純利109.57億元，按年增19.5%；每股賺0.36元，派中期息0.165元（相當約0.19149港元），按年提升37.5%。聯通今日績前收報3.75元，以此推算，周息率約8厘。

聯通上半年資本開支283.5億元，按年提升98.5%，聯通執行董事兼總裁陳忠岳表示，上半年疫情未有對網絡建設進度造成太大影響，首6個月涉及5G 資本開支約117億元。聯通未有披露今年資本開支目標金額，陳忠岳重申，資本支出會與收入增長匹配，料疫情對全年資本開支計劃影響不大，會適度為未來發展作出超前投資。

聯通：會評估分拆子公司上市 又稱公司股價不可能被長期低估

問及聯通今年會否再分拆業務上市，陳忠岳稱，聯通擁有數間優質子公司，會研究及評估相關工作，並作出適時披露。陳忠岳提到，聯通去年宣布分拆智網科技到A股上市，目前智網科技已處於上市輔導階段。內地電訊商相繼展開回購計劃，陳忠岳指出，回購對股價有一定作用，公司會綜合考慮現金流、股東回報等去決定相關工作，又稱「相信公司股價不可能被長期低估」。

聯通：5G應用可成ARPU增長新動力

中國廣電今年也推出5G服務，對於目前競爭環境，高級副總裁何飚認為，新營運商加入可以為用戶創造更多價值，目前電訊市場已由以往的價格競爭轉化為以創造價值為本，追求理性及高質量增長。

何飚認為，5G市場仍處於高速發展期，現時依靠流量提高ARPU的作用不大，但隨著為5G用戶加入更多增值服務，包括結合寬頻服務、各類會員計劃、配合虛擬使用場景等，預計5G應用貢獻ARPU的力度將會進一步提高。

聯通半年營收增8% 5G用戶淨增19.5%

聯通上半年服務收入1610億元，按年上升8.3%，增速創近年同期新高。EBITDA達到514億元，按年增長3.9%。

聯通上半年移動出賬用戶達到3.2億戶，其中5G套餐用戶淨增2,999萬戶或19.4%至1.85億戶。移動用戶ARPU為44.4元，與去年同期保持平穩，手機上網總流量增長13.4%，手機用戶月戶均數據流量達到約13.3GB。

（第二版加入記者會內容）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

相關文章：

【內地電訊股】中移動5月5G用戶淨增1821萬戶　跑贏中聯通、中電信　一文看清電訊商5月數據

【鐵塔業績】中國鐵塔上半年資本開支跌1成　張志勇：疫情、需求改變、投資效率提升等所致　中期多賺22%（第二版）

【中聯通762】中聯通首季純利增兩成至46.3億人幣　5G套餐用戶數達1.7億、高開1.1%

責任編輯：李哲毅

港股 中國聯通（00762）

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升93點　納指期貨升0.5%（不斷更新）

下一篇文章

【分析｜置富產業信託】置富產業信託提早恢復派息比率至100%超預期　大摩上調目標價12%至7.4元　料今年全年派45.85仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌半日升近50%
【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌半日升近50%
【港股夜期+北水】恒指夜期跌18點失2萬關　北水轉淨流出1.9億　沽吉利（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌18點失2萬關　北水轉淨流出1.9億　沽吉利（不斷更新）
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款