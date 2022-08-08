▲ 【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5% 中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘

聯通 （00762） 收市後公布中期業績，上半年營收1762.61億元（人民幣，下同），按年增7.4%；純利109.57億元，按年增19.5%；每股賺0.36元，派中期息0.165元（相當約0.19149港元），按年提升37.5%。聯通今日績前收報3.75元，以此推算，周息率約8厘。

聯通上半年服務收入1610億元，按年上升8.3%，增速創近年同期新高。EBITDA達到514億元，按年增長3.9%。上半年資本支出達到284億元，按年提升98.5%。

聯通上半年移動出賬用戶達到3.2億戶，其中5G套餐用戶淨增2,999萬戶或19.4%至1.85億戶。移動用戶ARPU為44.4元，與去年同期保持平穩，手機上網總流量增長13.4%，手機用戶月戶均數據流量達到約13.3GB。

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責任編輯：李哲毅