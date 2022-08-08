  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他

商業 16:52 2022/08/08

分享：

分享：

8月8日為「世界章魚燒日」，多間日本大型企業趁勢推出慶祝活動。（新華社圖片）

8月8日為「世界章魚燒日」，多間日本大型企業趁勢推出慶祝活動。有製作廚具的企業直接推出章魚燒電結他，亦有連鎖店提供限定88日圓（約5.12港元）的章魚燒優惠，在日本掀起了熱議。

【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品

製作廚具的岩谷產業（Iwatani），其發言人於慶祝活動上表示，章魚燒電結他製作大約需時兩年，僅材料成本就超過50萬日圓（約2.9萬港元）。章魚燒直接附在電結他上，爐具的火也用LED燈光重現。

該電結他可像普通結他一樣彈奏，來自大阪的歌手Sae Banshoya在活動上直接演奏了「章魚燒之歌」。不過遺憾的是，岩谷產業沒有計劃向公眾出售這把章魚燒電結他。

製作廚具的岩谷產業（Iwatani），其發言人於慶祝活動上表示，章魚燒電結他製作大約需時兩年，僅材料成本就超過50萬日圓（約2.9萬港元）。（岩谷產業官網圖片）

立刻成為Twitter熱門話題

另一知名章魚燒連鎖店築地銀章魚燒（Tsukiji Gindaco），亦推出了「88日圓章魚燒特賣活動」，銷售僅限一天。此外，該企還趁勢加推購買章魚燒可獲3倍積分的活動。活動宣佈後立刻成為了Twitter上的熱門話題，引起日本網民的廣泛討論。

【檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性

【檢疫安排】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【最低工資】日本擬調高最低工資應對通脹　加幅目標30日圓以上
2022/08/01
【最低工資】日本擬調高最低工資應對通脹　加幅目標30日圓以上
【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
2022/08/02
【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
【日本製】從香港發掘商機　日本井村屋研發保質期180天豆腐
2022/08/03
【日本製】從香港發掘商機　日本井村屋研發保質期180天豆腐
【零售表現】日本酷熱天氣　刺激寶礦力銷量
2022/08/05
【零售表現】日本酷熱天氣　刺激寶礦力銷量

你可能感興趣

【最低工資】日本擬調高最低工資應對通脹　加幅目標30日圓以上
16:12 2022/08/01
【最低工資】日本擬調高最低工資應對通脹　加幅目標30日圓以上
【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
12:22 2022/08/02
【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
【日本製】從香港發掘商機　日本井村屋研發保質期180天豆腐
15:35 2022/08/03
【日本製】從香港發掘商機　日本井村屋研發保質期180天豆腐
商品 廚具 日圓 Twitter 大阪 日本

下一篇文章

【檢疫安排】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【展覽復甦】荷花BB展最後一天撞上電子消費券發放　展商：人流和生意額按年增長5%
【展覽復甦】荷花BB展最後一天撞上電子消費券發放　展商：人流和生意額按年增長5%
【檢疫安排】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
【檢疫安排】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　廠商會冀增設「健康驛站」商務配額
【電子消費券】第二期消費券帶動　酒吧業料生意升兩成
【電子消費券】第二期消費券帶動　酒吧業料生意升兩成
【檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
【檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
【電子消費券】食肆出招送酒及雞吸消費券客　預計生意額可升約5成
【電子消費券】食肆出招送酒及雞吸消費券客　預計生意額可升約5成
【即食食品】南韓上半年泡麵出口達30億　疫情推動即食食品需求
【即食食品】南韓上半年泡麵出口達30億　疫情推動即食食品需求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款