【章魚燒】多間日企慶祝「世界章魚燒日」　岩谷產業推出章魚燒電結他

▲ 8月8日為「世界章魚燒日」，多間日本大型企業趁勢推出慶祝活動。（新華社圖片）

8月8日為「世界章魚燒日」，多間日本大型企業趁勢推出慶祝活動。有製作廚具的企業直接推出章魚燒電結他，亦有連鎖店提供限定88日圓（約5.12港元）的章魚燒優惠，在日本掀起了熱議。

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製作廚具的岩谷產業（Iwatani），其發言人於慶祝活動上表示，章魚燒電結他製作大約需時兩年，僅材料成本就超過50萬日圓（約2.9萬港元）。章魚燒直接附在電結他上，爐具的火也用LED燈光重現。

該電結他可像普通結他一樣彈奏，來自大阪的歌手Sae Banshoya在活動上直接演奏了「章魚燒之歌」。不過遺憾的是，岩谷產業沒有計劃向公眾出售這把章魚燒電結他。

▲ 製作廚具的岩谷產業（Iwatani），其發言人於慶祝活動上表示，章魚燒電結他製作大約需時兩年，僅材料成本就超過50萬日圓（約2.9萬港元）。（岩谷產業官網圖片）

立刻成為Twitter熱門話題

另一知名章魚燒連鎖店築地銀章魚燒（Tsukiji Gindaco），亦推出了「88日圓章魚燒特賣活動」，銷售僅限一天。此外，該企還趁勢加推購買章魚燒可獲3倍積分的活動。活動宣佈後立刻成為了Twitter上的熱門話題，引起日本網民的廣泛討論。

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責任編輯：李智美