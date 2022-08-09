美國經濟「硬著陸」風險上升

研究美國當前經濟衰退的風險，除了構建衰退概率模型，我們進一步綜合了五大先行指標（PMI指數、消費者支出環比、國債收益率曲線、持續申請失業救濟人數及消費者信心指數）進行動態觀測。其中，PMI指數，消費者支出環比以及短期國債收益率曲線三大先行指標均已釋放部分衰退信號。

具體來看，7月美國製造業和服務業PMI指數出現顯著下滑。其中，製造業和服務業訂單下降反映需求轉弱。製造業活動出現兩年來最低增長，服務業的信心也下滑至2020年9月以來新低。需要關注，被調研的服務及製造企業已經開始打算降低人工成本。因此，偏緊的勞動力市場或將因需求轉弱出現邊際放鬆。我們預測，三季度內美國製造業及服務業PMI或將回升但整體表現仍將疲弱。

其次，消費環比支出出現放緩（暗示衰退）。美國5月份消費者支出環比增幅降至0.2%，創下今年以來最小的月度漲幅。一方面，相比4月0.6%的消費支出環比，5月消費支出環比出現了大幅的回落。另一方面，經通脹調整後，美國5月個人消費支出實際環比下降0.4%，為今年首次落入負值區間。消費支出顯著回落反映了通脹的廣泛影響已經在侵蝕消費者的購買力。

此外，短期國債利差大幅下降。5月以來，受到美聯儲強勢加息政策影響，美國10年-3月短期利差持續快速下降，加劇了市場對衰退的擔憂。需要注意，儘管7 月密西根大學消費者信心指數有所反彈，但從信心指數的調研來看，消費者將通貨膨脹歸咎於他們生活水準下降的消費者比例已經攀升上升至 49%，這與大蕭條期間達到的歷史最高水準持平。

面對經濟衰退，愈來愈多的美國左翼人士 （如伊莉莎白沃倫），聯儲內部官員（如亞特蘭大聯儲）以及經濟學家（如亞瑟拉弗，拉里薩默斯等）開始質疑美聯儲對經濟衰退的樂觀態度。盡管是否發生經濟衰退需要美國國家經濟研究局將就業、收入、生產、零售等一系列經濟指標下滑的深度、廣度和持續時間進行觀測認定 （鮑威爾也強調二季度經濟負增長不能說明衰退）， 但美國內部對經濟衰退的對立可能會影響聯儲持續的強勢政策。從實證來看，在較長時期內，政策利率的大幅上升通常與經濟「硬著陸」發生率高度相關 （Shin， 2022）。因此，美聯儲在經濟「硬著陸」的壓力面前有理由放緩強勢加息的節奏。

責任編輯︰梁浩碩