【ESG】ESG零售基金上半年資產總值 失守萬億元大關

▲ 本港ESG零售基金跌穿萬億元關。

受環球收水及加息等眾多利淡因素夾擊，據晨星的最新統計，今年上半年本港ESG（環境、社會及管冶）零售基金的淨流入額，累計只得15.59億美元（折合約121億港元）；同樣，受捧場客贖回，以及股債等投資組合下跌等拖累，致令ESG的總資產總值縮水，更失守逾萬億港元大關，最新總值不足9500億港元。

晨星對市面合共113隻ESG作統計，當中包括108隻零售基金，以及5隻相關ETF，截至6月底的資產總額為1217.72億美元（或逾9498億港元）。相比去年底有關資產總額的1631億美元，首6個月驟缩逾413億美元（或3224億港元），如以幅度計，減少25%。

晨星：ESG零售基金 走資加快

另方面，再有3隻ESG基金闖關，包括Architas MuIti－Manager Europe Ltd環球管理基金旗下E.P.I.C.環球股票機遇基金、未來資產旗下Global X彭博MSCI 亞洲（日本除外）綠色債券ETF （新上市編號：03059） ，以及東方匯理香港組合旗下可持續糧食領域基金，剛獲證監會核准。今年約有25隻新ESG基金已成功申批。

此外，晨星香港發言人回應本報查詢指，繼5月份ESG零售基金出現1億多美元的淨流出後，6月份走資更擴大至逾8.8億美元。而本港ESG零售的資金流向，跟環球同類產品相若，主要受高通脹、全球央行加息、俄烏危機等地緣政局、以至市場憂慮經濟衰退等，連串負面因素所影響。

發言人補充，各類資產中，以股債等較受重創，尤其是押注中港日等亞洲市場，以及新興市場債券等。相反，均衡布局的多元資產基金較能逆市突圍，受惠分散投資，遂在弱市中仍受捧。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪