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英組織發起10月拒交能源費行動 近10萬人網上響應

環球社會熱點 17:13 2022/08/08

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英國政府大有機會在10月提高能源價格上限，民眾生活負擔勢切增加。英國有組織要求政府將能源費用降至可負擔水平，否則在10月發起「拒交能源費」活動，目前獲近10萬名民眾支持。組織指，要獲100萬名民眾簽署支持才採取行動。

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英國於10月調整能源價格上限，分析指，平均每年家庭能源費用會由4月的每年1,971英鎊（1.9萬港元），提高至逾3,300英鎊（3.13萬港元）。當地組織「Don’t Pay UK」在網上發起聯署行動，要求政府將能源費用降至可負擔水平，否則10月開始拒絕繳交能源費，現時有近10萬名民眾簽署響應。

組織表示，今年冬天有數百萬人無力負擔能源帳單，行動希望逼使政府及能源公司採取行動。組織指只要聯署人數達100萬，就會發動大規模拒交能源費，目前正諮詢法律及個人債務專家。

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慈善機構Stepchange表示，天然氣及電費被列為優先賬單，若民眾拒絕交繳交能源費或造成嚴重後果。能源供應商有權透過債務追討機構處理，或向法院申請搜查令，進入欠款人住所安裝預繳電錶。預繳電錶每周根據用電量扣除金額，民眾須定期為電錶充值，否則會自動斷電。

供應商亦可以移除電錶並切斷能源供應，但情況相當罕見；供應商同時有權向遲交能源費民眾收取手續費。

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責任編輯：郭麗明

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