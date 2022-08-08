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【出外旅遊】東瀛遊：「3+4」方案為旅遊業復甦的第一步　推日韓泰等小型旅行團、2人起成行

股市 16:10 2022/08/08

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東瀛遊：「3+4」方案為旅遊業復甦的第一步　推日韓泰等小型旅行團、2人起成行

港府宣布周五起7天酒店檢疫改為「3+4」，並同時實行「紅黃碼」。東瀛遊 （06882） 執行董事禤國全形容，「3+4」隔離方案終於令各行各業看到曙光，亦踏出邁向通關的好大步，相信是旅遊業邁向復甦的第一步，希望政府能夠盡快落實開關時間表。

隨政府公布縮減現時回港的隔離的天數，東瀛遊推出多地的自由行套票及小型旅行團，並已包或代訂回港酒店，地區包括日本、韓國、泰國及歐洲等。小型旅行團每團2人起成行，可自行決定自組親友成團或與其他不相識團員一同出發，會由當地導遊帶隊。

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東瀛遊指，新措施實施後，8月12日回港北海道團可減免4天酒店隔離，公司將會退回四天隔離酒店之差價。同時，旅行團團費亦相應下調了 10 多個百分比，其中大阪 8 天旅行團（包隔離酒店）費用由 18,799元下降至16,188元。

禤國全指，「3+4」會刺激商務、回港探親、中轉旅客回港需求，所以預計隔離酒店仍然出現求過於供。如果情況持續，對於市民出外旅遊意欲都會有好大影響，所以建議政府可再適量調節，如香港市民回港的「3+4」，可以家居代替酒店隔離；旅客則仍以沿用現行酒店隔離的「3+4」方案，相信會更為理想並達至雙贏效果。

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編輯：袁諾曦

東瀛遊 港股 東瀛遊（06882）
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