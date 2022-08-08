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【加電費】中電阮蘇少湄：國際能源價格飈升、今年淨電價已增8%　明年電價無可避免面臨上調壓力

股市 15:58 2022/08/08

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【加電費】中電阮蘇少湄：國際能源價格飈升、今年淨電價已增8%　明年電價無可避免面臨上調壓力

能源價格持續高企，中電控股 （00002） 總監兼中華電力副主席阮蘇少湄指，全球燃料價格飈升，過去18個月倫敦電價升70%，東京及新加坡亦升40%及45%，雖然香港已盡力控制成本，分散能源供應，動用燃料帳目及電費調整基金，以減少對客戶的影響，但燃料費負擔亦加大，相信年底與政府商討明年電價時，電價無可避免面臨上調壓力。

中電上半年盈轉虧、淨虧損48.55億元【下一頁】

「中電的燃料帳每月均會作出調整，1月時只有38.6仙，7月時已升至48.2仙，令淨電價增加8%，反映國際燃料價格大幅飈升，相信趨勢可能持續至下半年。」

今年本港燃料費估計超過200億元

阮蘇少湄指，今年本港燃料費估計超過200億元，較去年增加40%，與前年相比更超過60%，反映燃料費壓力龐大。

中電早前出現元朗大火事故，首席執行官藍凌志表示，對所有受影響客戶致歉，中電會調查事故的起因，適時向政府遞交詳細報告，而事故未有影響日常運作，也沒有造成重大的維修開支，未來會避免同類事件發生。

相關文章：【大行報告】券商指中電出售印度業務股權料不影響派息能力　惟股價短線乏上升動力

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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

編輯：陳韻妍

港股 電力 電費 阮蘇少湄 新加坡 中電 香港 倫敦 元朗 東京
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