▲ 【加電費】中電阮蘇少湄：國際能源價格飈升、今年淨電價已增8% 明年電價無可避免面臨上調壓力

能源價格持續高企，中電控股 （00002） 總監兼中華電力副主席阮蘇少湄指，全球燃料價格飈升，過去18個月倫敦電價升70%，東京及新加坡亦升40%及45%，雖然香港已盡力控制成本，分散能源供應，動用燃料帳目及電費調整基金，以減少對客戶的影響，但燃料費負擔亦加大，相信年底與政府商討明年電價時，電價無可避免面臨上調壓力。

「中電的燃料帳每月均會作出調整，1月時只有38.6仙，7月時已升至48.2仙，令淨電價增加8%，反映國際燃料價格大幅飈升，相信趨勢可能持續至下半年。」

今年本港燃料費估計超過200億元

阮蘇少湄指，今年本港燃料費估計超過200億元，較去年增加40%，與前年相比更超過60%，反映燃料費壓力龐大。

中電早前出現元朗大火事故，首席執行官藍凌志表示，對所有受影響客戶致歉，中電會調查事故的起因，適時向政府遞交詳細報告，而事故未有影響日常運作，也沒有造成重大的維修開支，未來會避免同類事件發生。

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編輯：陳韻妍