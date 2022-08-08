【中電0002】中電上半年虧損48.55億 澳洲能源對沖合約輸80億 派第二期中期息每股0.63元不變

早前已發盈警的中電控股（00002），公布截至6月底止中期業績，由於澳洲能源對沖合約錄得79.57億元的公平價值虧損，導致集團整體由盈轉虧，上半年淨虧損48.55億元，去年同期則錄得純利46.15億元，派第二期中期股息每股0.63元，與去年持平。

中電股價今日（8日）收報元，升0.8%，全日成交額9,220萬元。

集團業績報告指出，由於批發電價已攀升至高於EnergyAustralia在遠期合約中所協定的價格，EnergyAustralia因此於2022年上半年錄得未變現會計虧損79.57億元。不過集團強調，這是㇐項未變現虧損，於合約結算日，只要 EnergyAustralia的發電廠能夠生產合約所需電力，遠期合約原定的價格將會實現，而未變現公平價值虧損將會消除。

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若撇除這項對沖合約帶來的虧損，儘管香港業務和中國內地零排放組合表現強勁，集團營運盈利減少25.4%至41.11億元，這主要由於澳洲發電組合盈利下降和煤價持續高企。

在地區分布上，本港上半年售電量按年下跌4.1%至157.43億度，所有類別客戶的售電量均下降，主要由於今年天氣較溫和，尤其是5月份較以往涼快，與去年同月高溫的情況成強烈對比。不過，總體而言，期內本港能源業務錄得純利40.73億元，按年微升5.4%。

在內地可再生能源業務上，半年純利錄得12.4億元，按年增長28.9%。中電太陽能發電組合的發電量保持穩定，而水力發電量則上升，原因是位於四川省的江邊水電站及位於廣東省的懷集水電站的水資源增加。期內中電在內地的風電及太陽能光伏發電附屬公司被延遲發放國家可再生能源項目補貼的金額為 25.84億元，而2021年底為23.02億元。

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記者：李兆明