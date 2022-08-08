【保險優惠】AIA 推「AIA超越賞」限時優惠 最高可享9個月保費回贈

友邦香港推出全新「AIA超越賞」限時推廣活動，為全線保險產品，包括儲蓄、人壽、危疾、醫療、嚴重程度健康、自願醫保計劃、退休收入、意外及其他保障，以及與投資有關的人壽保險計劃等，提供超越一般的投保優惠，最高更可享達9個月、相等於75% 的保費回贈，幫助市民實踐「健康長久好生活」。

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友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，看到大眾面對疾病、醫療、健康、理財等挑戰日益增加，全新「AIA超越賞」正正貫徹超越傳統保險的理念，打破產品種類界限，為全線保險產品提供超越一般的優惠，藉極具吸引力的推廣，策動大眾以更全面的視野檢視個人保障需要，不應再只聚焦單一的保障範疇，而是要盡早全盤規劃人生保障方案。

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責任編輯：羅浩濂