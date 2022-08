【可持續發展】恒基地產 x Espresso Alchemy推期間限定精品咖啡 打卡分享綠色生活 贏取獨家限量咖啡禮品

恒基地產(00012)宣布推出「Realising Your Green Lifestyle」咖啡推廣活動,由即日起至8月21日聯乘咖啡供應商Espresso Alchemy,於其尖沙咀美麗華廣場分店推出一系列#HLDxALCHEMY期間限定的精品咖啡,聯乘產品之一半收入將會撥捐「綠色力量」以支持本地環境教育。#HLDxALCHEMY的顧客如打卡分享綠色生活,更有機會贏取獨家限量咖啡禮品一份。

Realising Your Green Lifestyle活動以恒基兆業地產集團標誌顏色Henderson Green恒基盛綠賦予靈感,象徵希望、活力、清新及關顧地球,與同樣注重生態環境保護、直接貿易咖啡品牌Espresso Alchemy首度聯乘。Espresso Alchemy為香港首間獲世界級Q-Grader和Q-Processing鑑定資格的咖啡供應商,特別為今次合作挑選了兩種來自埃塞俄比亞和巴西,由單一生產商生產的可持續咖啡豆,獨家調配一系列#HLDxALCHEMY期間限定的精品咖啡,為咖啡愛好者帶來非凡的新體驗。這兩種咖啡都是在致力於保護當地生態和支持當地社區的農業系統中生產的,確保它們的可持續性。

恒基兆業地產集團主席李家誠表示:「恒基地產一直銳意創新,勇於嘗試。我們透過不同的建築項目及創意活動,實現品牌及大家的想像。今次的Realising Your Green Lifestyle咖啡推廣活動,將於社區實踐集團可持續發展策略G.I.V.E.當中的『環保為地球Green for Planet』和『誠心為社區Endeavour for Community』,構建優質社區的核心價值,與大家同步前行。」

今次首度聯乘,恒基兆業地產集團希望透過咖啡日常,從源頭與顧客一起實踐可持續生活理念。於即日起至8月21日,Espresso Alchemy尖沙咀美麗華廣場分店將推出一系列#HLDxALCHEMY期間限定的慈善精品咖啡,而Espresso Alchemy網上商店亦會發售限量套裝,包括恒基別注隨行杯,藉此宣揚綠色生活。今次所有聯乘產品的一半收益更將撥捐致力推動環境教育的「綠色力量」,支持本地環境教育及可持續發展理念。

#HLDxALCHEMY獨家調配慈善精品咖啡系列及限量套裝

由Henderson Green 恒基盛綠賦予靈感,今次合作由Espresso Alchemy直接從埃塞俄比亞和巴西採購咖啡豆,為夏季打造獨特而清爽的限定口味。這款獨家調配咖啡豆,具有誘人的花香,帶有甜杏仁和柑橘的味道,然後是紅葡萄的餘味,清新口感既為盛夏之完美配搭,亦能讓大家品嚐高質咖啡同時實踐永續生活。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

由即日起至8月21日期間,手持#HLDxALCHEMY獨家調配慈善精品咖啡系列打卡和上傳一張創意照片到Instagram,紀錄屬於自己的綠色生活,支持可持續生活及為綠色力量籌款,更有機會贏取獨家限量咖啡禮品一份。

參加方法:

1. 將帳號設為公開 2. 追蹤 @hendersonlandhk 和 @espressoalchemy 3. 運用創意分享 #HLDxALCHEMY聯乘咖啡產品的相片 4. 在2022年8月21日前,上傳照片到Instagram或限時動態時標註@hendersonlandhk 和 @espressoalchemy ,標籤#Hendersonlandhk #RealisingYourGreenLifestyle #HLDxALCHEMY #GreenPower

活動詳情

供應日期:即日起至2022年8月21日 供應地點:尖沙咀美麗華廣場B1層B116號舖及Espresso Alchemy網上商店

責任編輯:嚴浩文