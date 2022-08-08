【通脹高企】累英童零用錢減少 平均金額創逾20年新低

英國近期能源費用等生活成本大增，民眾紛紛減少開支應對。英國有按揭機構調查發現，16歲以下青少年零用錢按年大減逾2成。三分之一受訪家長表示，子女需做家務換取零用錢。調查同時發現，更多家長願意改變生活繼續養育子女。

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英國按揭機構Halifax今年6月時訪問629位子女年齡介乎8至15歲的家長，結果發現子女平均每周獲得的零用錢為4.99英鎊（約47.4港元），較2021年時的6.48英鎊（約61.6港元）下跌23%，是2001年以來的新低。其中五分之二家長仍會繼續給零用錢子女，三分之一家長則預期，子女要做家務以賺取零用錢。

大部分家長亦表示將會改變自己生活習慣，為子女未來開支作準備。45%家長表示願意放棄如外出用餐及去酒吧等休閒娛樂活動，或放棄購買化妝品及名牌商品。亦有4成家長表示，願意停止興趣愛好方面的消費，四分之一則指會減少每周在超市購物的開支。

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而子女在零用錢消費上，用作購買電子遊戲及零食的比例一致，各有39%。其次則是玩具，有30%。位居第三位的則是購買衣服及如書本等興趣方面的花費。僅得22%家長表示，其子女會傾向將零用錢存起。

Halifax儲蓄主管艾布斯（Emma Abrahams）表示，隨著生活成本持續上漲，部分家長面對艱難選擇。艾布斯指給子女零用錢是部分家長才能負擔的奢侈品（luxury），對於很多人而言並非可行選擇。她建議家長就財政狀況與子女開誠布公地對話，指此舉將提高兒童對未來財務計劃的理解。

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責任編輯：李俊儀