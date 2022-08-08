【佩洛西訪台】內媒誤指銘基亞洲創辦人為佩洛西丈夫　銘基亞洲澄清與佩洛西家族無關

▲ 內媒誤指銘基亞洲創辦人為佩洛西丈夫，銘基亞洲澄清與佩洛西家族無關。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台結束但餘波未了，內媒日前報導，佩洛西丈夫是銘基亞洲 （Matthews Asia） 創辦人，又指佩洛西丈夫大手投資港股與A股。銘基亞洲今澄清，在所有權上以及公司管理與日常運營上，皆與佩洛西家族（the Pelosi family）無任何直接商業關係。

銘基亞洲發聲明，指發現一些媒體文章多次誤將銘基亞洲創辦人保羅·馬修斯（Paul Matthews）當作佩洛西丈夫，但佩洛西丈夫實際上是另外一人保羅·弗朗西斯·佩洛西（Paul Francis Pelosi Sr.）。

銘基亞洲澄清，Matthews Global Investors（Hong Kong） Limited並非由佩洛西丈夫Paul Francis Pelosi Sr.設立。 公司又表示，銘基亞洲與佩洛西及其丈夫Paul Francis Pelosi Sr.無任何直接商業關係，Paul Francis Pelosi Sr.既不是Matthews International Capital Management， LLC的所有人，亦不是該公司的股東。同時，Paul Francis Pelosi Sr.並非銘基亞洲董事會成員，也不是該公司的股東。

銘基亞洲保留採取法律行動權利

另外，銘基亞洲續指，有關Matthews Global Investors （Hong Kong） Limited管理資產總額為174億美元的報導不正確。公司解釋，Matthews Global Investor（Hong Kong） Limited是Matthews International Capital Management， LLC的附屬公司。資產管理總額是基於綜合數據，並僅適用於母公司Matthews International Capital Management， LLC層面。

聲明稱，對於任何此類不實信息，以及在線上傳播此類信息的個人與媒體，銘基亞洲將保留採取進一步法律行動的權利，並視乎情況採取必要的法律措施保護公司的合法權益。

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責任編輯：余倩敏