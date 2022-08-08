▲ 【交易虧損】花旗遭投資公司起訴 指其執行的交易指令造成逾5億元損失

花旗（美：C）據報遭一家位於美國波士頓的投資公司起訴，指控該行執行兩個不同的交易指令時造成投資公司逾7000萬美元（約5.47億港元）的損失。

彭博報道，投資公司Loomis, Sayles & Co.指，花旗的全球市場部門作為其經紀人，買入近80萬股Shopify（美：SHOP）股份，並賣出逾500萬股高露潔-棕欖（美：CL）股票。儘管該家投資公司已指示花旗以不影響每日市場價格的方式執行交易，但據稱花旗在3月18日結束時，將訂單放進缺乏流動性的收盤買賣。據訴狀，花旗未能進行任何有意義的流動性分析，而是讓這些委託單在市場上充斥，造成人為的價格錯位，也沒有試圖依據紐約證券交易所規則取消或減少受影響委託單。

買入Shopify蒙6000萬美元損失

訴狀稱，該投資公司曾告訴花旗，如果流動性不足，不需要在同一天執行委託單，而由於花旗的行動，Shopify股格在收盤競價中每股大漲90美元，導致該投資公司遭受了6000萬美元「不必要的損失」，同時，出售高露潔股票造成的股價下跌，該投資公司因而承擔1000萬美元的損失。

該公司現指控花旗違反合同和信託責任。花旗集團代表拒絕置評。

資料顯示，3月18日收盤，Shopify按日升18.7%，高露潔-棕欖跌3.9%。Loomis, Sayles & Co.是法盛投資管理（Natixis Investment Managers）旗下關係企業。截至6月30日，Loomis, Sayles & Co.管理約2,910億美元資產。

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編輯：胡學能