【ET講股通】梁耀康：內外因素困擾（附Time code） （第二版︰加入文字內容）

今早恒指低開136點，報20065點，ATM偏軟，拖累大市曾跌200點，恒指尾市暫報20040點，險守2萬關，成交偏淡僅632億元。恒生科技指數跌1.9%，報4331點。阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；利福國際 （01212） 抽升5成；碧桂園 （02007） 續跌6%，中芯 （00981） 回吐2%。目前港股受多個內外因素困擾，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

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00：36 - 港股今日市況速覽

01：02 - A股偏軟 海南疫情及台海局勢影響市場氣氛

01：44 - 阿里巴巴 （09988） 跌勢持續 國際金融股撐市

03：10 - 美股反彈 CPI數據按月回落0.2%通脹或降溫

04：24 - 港滙持續走弱 1個肊HIBOR升至1.5厘

06：45 - 美國非農就業數據比市場預期佳

07：07 - 本港放寬酒店隔離措施至3+4 周五實施

08：05 - 國泰 （00293） 已炒定先 向上動力料不會太強

10：10 - 美蘭空港 （00357） 受大市偏軟及疫情影響下跌 業務穩定內地遊流行回調可考慮

12：22 - 潛力股推介：置富產業信託 （00778）

16：45 - 中電 （00002） 澳洲對沖合約帳面虧損 不明朗因素下寧可揀選其他收息股

21：05 - 觀眾問題：騰訊 （00700） 長期持貨好唔好？ 咩價位入好？

28：54 - 港股收市市況速報

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**重溫【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日跌156點，收報20045點，大市總成交749億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股維持偏軟觀望格局，主因受內外因素困擾。

內地方面，A股偏弱，未見方向，海南三亞市進行疫情管理，台海局勢持續緊張。科技股弱勢，阿里巴巴 （09988） 延續美股跌勢，支持看前浪底86.1元。外圍方面，美國周三公布CPI，勢主宰全球股市。若通脹高燒不退，大手加息預期升溫，勢為環球股市帶來調整壓力。

本港放寬酒店檢疫至「3+4」，國泰 （00293） 升1.4%至8.59元，股價早前已藉預期炒上，後續向上動力未必太大。受累海南疫情，美蘭空港 （00357） 跌6.3%至19.44元，待回至15元以下水平值得留意。

潛力股可吼置富產業 （00778） ，股價升3.9%至6.86元。

受累澳洲對冲合約虧損，中電 （00002） 業績欠佳，未宜沾手。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊。立即觀看】

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