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【檢疫安排】總商會：下一步可望全面恢復通關　國泰：冀可行情況下取消所有機組人員及旅客限制

Hot Talk 15:27 2022/08/08

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【檢疫安排】總商會：下一步可望全面恢復通關　國泰：冀可行情況下取消所有機組人員及旅客限制

本港自周五（8月12日）起調整檢疫隔離措施，由現時的7天酒店檢疫隔離，改為3天酒店檢疫及4天家居醫學監測。國泰航空 （00293） 表示，歡迎政府從8月12日起調整入境抵港人士的酒店檢疫安排，相信有關措施對促進旅客來港具正面作用。國泰航空指，促請政府盡快制訂清晰的路線圖，在可行情況下全面取消所有機組人員及旅客的新冠防疫限制，以維護香港的國際航空樞紐地位。 

李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼【下一頁】

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總商會下調香港全年經濟預測至收縮0.5%　未能通關窒礙投資活動【下一頁】

香港總商會亦表示歡迎新檢疫措施，縮短酒店檢疫日數有助減少本地市民和海外旅客來港的障礙，而檢疫人士完成3天酒店檢疫後，可獲准進入不受疫苗通行證限制的處所，是朝正確方向邁出的積極一步。
 
總商會支持政府循序漸進地採取積極的措施，但期望免檢疫旅遊能在實際可行情況下及早恢復，隨着本港經濟陷入負增長，前景黯淡，企業需要與世界各地恢復自由往來，才能推動經濟復蘇。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

相關文章：【香港通關】李家超：抗疫不躺平、與內地通關研中途方案　研減少酒店檢疫時間

相關文章：【香港經濟】大行齊下調香港全年GDP預測至負增長　大和最悲、料按年收縮1.7%（第二版）

編輯：陳韻妍

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疫情 出入境管制 疫苗通行證 疫苗 經濟 國泰航空（00293） 國泰航空 香港 酒店 香港總商會

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