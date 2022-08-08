▲ 【檢疫安排】總商會：下一步可望全面恢復通關 國泰：冀可行情況下取消所有機組人員及旅客限制

本港自周五（8月12日）起調整檢疫隔離措施，由現時的7天酒店檢疫隔離，改為3天酒店檢疫及4天家居醫學監測。國泰航空 （00293） 表示，歡迎政府從8月12日起調整入境抵港人士的酒店檢疫安排，相信有關措施對促進旅客來港具正面作用。國泰航空指，促請政府盡快制訂清晰的路線圖，在可行情況下全面取消所有機組人員及旅客的新冠防疫限制，以維護香港的國際航空樞紐地位。

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香港總商會亦表示歡迎新檢疫措施，縮短酒店檢疫日數有助減少本地市民和海外旅客來港的障礙，而檢疫人士完成3天酒店檢疫後，可獲准進入不受疫苗通行證限制的處所，是朝正確方向邁出的積極一步。



總商會支持政府循序漸進地採取積極的措施，但期望免檢疫旅遊能在實際可行情況下及早恢復，隨着本港經濟陷入負增長，前景黯淡，企業需要與世界各地恢復自由往來，才能推動經濟復蘇。

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編輯：陳韻妍