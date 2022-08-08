【港元定存】港元定存最高息6厘 撼贏銀債4厘包底息

▲ 富邦減港元定存息兼提高門檻。

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追息族傳來噩耗，因曾猛打高息牌的富邦，今天（8月8日）減港元定期存款息0.1厘，9個月年息撤3厘至只得2.9厘，1年險守3厘，且把門檻從50萬元大幅倍升至100萬元。尚幸另有兩間大小行加息，花旗上調半年期港元定存年息0.06厘至2.31厘，1年息率也微升0.05厘，新報2.52厘，兩計劃不設最低存款額。同樣，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）驟加半年期年息0.3厘，新息率至2.3厘，在虛銀中屬最高。

此外，專攻60歲或以上老友記認購的銀債快將接受認購，今年政府把發行額從350億元、加碼至400億元，上限為450億元，而保證年回報更由過往的3.5厘提高至4厘。面對拆息抽升，最近定存爭奪戰已激鬥連場，市面的高息王更達6厘，牌面上撼贏銀債的包底息，但專家基於4大主因，建議銀髮族宜預留銀彈盡抽俗稱長者iBond的銀債，包括：

先造定存再抽銀債 博雙重賺息

（1）存息設限難賺盡：舉恒生 （00011） 7天短存有4.5厘為例，入場費為1萬元，以上限200萬元計，期內只速賺約1700元利息。

反觀，長者若抽中一手（每手1萬元）銀債，每年穩袋400元利息，3年共袋1200元。倘以去年最多獲派14手計，每年賺息5600元，全期收息16800元。

（2）雙重賺息：再檢視冠絕全城的6厘息，由集友提供的7天定存，門檻為5萬元，如以封頂額500萬元衡量，期內賺息約5700元。醒字派不妨把閒資敍造短存，先賺定存息，稍後才重注銀債，宜申請14萬元，博全中及兩邊賺息。

超高息多屬短期存款 實際回報打折

（3）額外要求：如以長息計，388天年息以華僑永亨的3.28厘最高，1年息率也以該行的3.18厘居首，其入場費為20萬元，且不設存款上限，但須是旗下「宏富理財」客戶尊享，要求理財總值為100萬元或其等值，何況名額有限，先到先得。假如大戶斥百萬元開立1年定存，期內賺息31800元。

再參考中銀香港 （02388） 最近向特選客推1年2.4厘特優年利率，更是明益大戶，起存額要300萬元，期內袋息7.2萬元。

（4）超高息屬短期存款：例如南商7天享5.5厘年息，滙豐（HSBC）的相同短存年息為4.5厘；但大小行皆須指定外幣先作兌換，才享特惠息，實際回報唯恐打折。

另方面，比併定存的中長息，皆輸蝕給銀債的墊底息，一年最高息率是華僑永亨的3.18厘，半年期最高年息為富邦，該行剛減0.1厘至2.8厘，兩年期年息則以招商永隆的2.8厘居首。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，60歲或以上的長者佔該行總客戶比重約一成，不少有興趣認購銀債，且相信1年定存息暫不會加至4厘。

值得提醒追息族，銀債按通脹水平定浮息回報，但4位專家皆預期今明兩年本港的消費物價指數遠低於4%，市料銀債無法取得浮息計價的更高回報。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢料，今年CPI升1.7%，明年勁升3%。星展香港經濟師謝家㬢預期，今年CPI升2.2%，明年縮窄至只升2%。大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部指，料第3季CPI按年2.6%，第4季縮窄至1.5%。至於今年全年預測料只升1.8%，明年再回落至1.5%。上商研究部主管林俊泓估計，今年CPI只升1.6%，明年升1.8%，以及2024年錄得2%升幅。

那邊廂，一個月拆息4連升、今天突破1.5厘；而銀行總結餘於上周五（5日）僅1292.93億元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪