【烏克蘭戰爭】核電廠逾百桶核燃料險被炸 「無核災係奇蹟」

位於烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電廠日前被炮火襲擊，據報是俄羅斯軍所為。烏克蘭國家核能公司Energoatom指出，最新一次炮擊炸中儲放已使用核燃料倉庫附近區域，稱「今次奇蹟地避免核災難」。

【烏克蘭戰爭】核電廠曾遭炮擊 IAEA籲停火免核災 【下一頁】

Energoatom周日（7日）發出聲明，指上周六（6日）的炮火落在一個乾物倉庫附近，倉內存放最少174桶已使用的核燃料。同時，3個放射性數據監察儀在同日攻勢中受損，Energoatom指現時難以實時探測及為可能出現的放射性物質洩漏作出應對。

Energoatom指摘俄軍蓄意瞄準放有已使用核燃料的倉庫發動攻擊，並稱

「今次奇蹟地避免核災難，但奇蹟不會經常出現。」

（This time a nuclear catastrophe was miraculously avoided, but miracles cannot last forever.）

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美國裁軍倡導團體軍控協會（Arms Control Association）負責人金博爾（Daryl Kimball）指出，今次是史上首次有大型核電廠身處戰爭前線。金博爾指存放已使用核燃料的倉庫保護力，難以與安放核反應堆的建築物相比，不足以抵擋導彈或炮彈襲擊。

俄羅斯在當地建立的地方政府官員發表聲明，反指烏軍使用220毫米口徑的Uragan多發火箭系統襲擊核電廠，稱行政大樓及存放已使用核燃料倉庫受損。

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責任編輯：吳漢培