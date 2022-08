【烏克蘭戰爭】核電廠逾百桶核燃料險被炸 「無核災係奇蹟」

位於烏克蘭扎波羅熱(Zaporizhzhia)的歐洲最大核電廠日前被炮火襲擊,據報是俄羅斯軍所為。烏克蘭國家核能公司Energoatom指出,最新一次炮擊炸中儲放已使用核燃料倉庫附近區域,稱「今次奇蹟地避免核災難」。

【烏克蘭戰爭】核電廠曾遭炮擊 IAEA籲停火免核災 【下一頁】

Energoatom周日(7日)發出聲明,指上周六(6日)的炮火落在一個乾物倉庫附近,倉內存放最少174桶已使用的核燃料。同時,3個放射性數據監察儀在同日攻勢中受損,Energoatom指現時難以實時探測及為可能出現的放射性物質洩漏作出應對。

Energoatom指摘俄軍蓄意瞄準放有已使用核燃料的倉庫發動攻擊,並稱

「今次奇蹟地避免核災難,但奇蹟不會經常出現。」

(This time a nuclear catastrophe was miraculously avoided, but miracles cannot last forever.)