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【阿里巴巴大股東】軟銀願景基金單季輸172億美元、悉售UBER持股　孫正義指教訓太多數不清（第三版）

股市 13:33 2022/08/09

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【阿里巴巴大股東】軟銀再錄巨虧　上季旗下願景基金輸172億美元

軟銀（Softbank）再錄得巨虧。軟銀願景基金（Vision Fund ）周一公布，新財年首季度轉虧蝕2.33萬億日圓（約172.3億美元），去年同期為賺4519.3億日圓（約33.4億美元）。被問及投資失利有何教訓，軟銀創辦人兼行政總裁孫正義坦言：「教訓實在太多，已經數不清了」。軟銀集團業績也披露投資組合的持股或投資變化，包括再從阿里巴巴 （09988） 持股「融資」，以及出售所有Uber（美：UBER）股權。

孫正義：自己對於某些公司具有特別強烈的感情　軟銀季度虧損新高

孫正義指，現時市場及全世界都處於混亂之中，軟銀應該在投資方面更具選擇性，去年科技股快速上升，令他過度興奮，今年則對此感到「尷尬」。

他承議，自己對於某些公司具有特別強烈的感情，但此刻他已汲取教訓。基於投資部門出現巨大虧損，他稱需要裁減部分員工，而成本控制需透過不同部門來執行。

軟銀集團錄得創歷史新高的淨虧損3.16萬億日 （約234億美元），而去年同期的利潤為7615億日淨銷售額為1.57萬億日元，按年增長6.3%。

阿里巴巴遠期合約再融資68億美元　悉售UBER

集團表示，上季因受通脹及加息影響，令市場憂慮經濟陷入衰退，環球投資市場轉差，使其投資組合在上季度轉虧兼大蝕。期內，軟銀持有的Uber（美：UBER）、Coupang（美：CPNG）、商湯 （00020） 等上市公司估值大減，令投資組合價值下挫。

繼去年出售約3分之1持股，軟銀上季出售所有Uber股份，每股平均作價41.47美元，公司強調成本價為34.5美元，即公司可從交易獲利，但軟銀未有交代出售總規模。軟銀於2018年入股Uber，並曾經是公司單一最大股東。

軟銀也悉售內地地產經紀貝殼（美：BEKE）、美國網上地產公司 Opendoor （美：OPEN） 和保健公司 Guardant （美：GH）。

另外，自7月1日以來，從阿里巴巴 （09988） 遠期合約融資68億美元。

軟銀正籌備將芯片業務ARM獨立上市，最新業績公布ARM季度收入升24.9%，除稅前溢利升2.4倍至298.5億日圓。

孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？可見【下一頁】

軟銀計劃出售SoFi持股，可見【下一頁】

（第二版加入孫正義言論，第三版加入軟銀出售UBER所有持股）

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編輯：姚卓然

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