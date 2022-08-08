【阿里巴巴大股東】軟銀旗下願景基金上季輸172億美元　孫正義指教訓太多數不清（第二版）

▲ 【阿里巴巴大股東】軟銀再錄巨虧 上季旗下願景基金輸172億美元

軟銀（Softbank）再錄得巨虧！軟銀願景基金（Vision Fund ）4至6月的首財季轉虧蝕2.33萬億日圓（約172.3億美元），去年同期為賺4519.3億日圓（約33.4億美元）。被問及投資失利有何教訓，軟銀創辦人兼首席執行官孫正義直指，教訓實在太多，已經數不清了。

孫正義指，現時市場及全世界都處於混亂之中，軟銀應該在投資方面更具選擇性，去年科技股快速上升，令他過度興奮，今年則對此感到「尷尬」。

孫正義：自己對於某些公司具有特別強烈的感情

他承議，自己對於某些公司具有特別強烈的感情，但此刻他已汲取教訓。基於投資部門出現巨大虧損，他稱需要裁減部分員工，而成本控制需透過不同部門來執行。

軟銀集團錄得創歷史新高的淨虧損3.16萬億日 圓 （約234億美元），而去年同期的利潤為7615億日 圓 。 淨銷售額為1.57萬億日元，按年增長6.3%。

集團表示，上季因受通脹及加息影響，令市場憂慮經濟陷入衰退，環球投資市場轉差，使其投資組合在上季度轉虧兼大蝕。 期內，軟銀持有的Uber（美：UBER）、Coupang（美：CPNG）、商湯 （00020） 等上市公司估值大減，令投資組合價值下挫。 另外，自7月1日以來，從阿里巴巴 （09988） 遠期合約融資68億美元。

至於ARM，收入升24.9%，除稅前溢利升2.4倍至298.5億日圓。軟銀表示，正繼續準備ARM上市。

（第二版加入孫正義言論）

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編輯：姚卓然