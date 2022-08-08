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【阿里巴巴大股東】軟銀再錄巨虧　上季旗下願景基金輸172億美元

股市 15:32 2022/08/08

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【阿里巴巴大股東】軟銀再錄巨虧　上季旗下願景基金輸172億美元

軟銀（Softbank）再錄得巨虧！軟銀願景基金（Vision Fund ）4至6月的首財季轉虧蝕2.33萬億日圓（約172.3億美元），去年同期為賺4519.3億日圓（約33.4億美元）。

集團錄得創歷史新高的淨虧損3.16萬億日 （約234億美元），而去年同期的利潤為7615億日淨銷售額為1.57萬億日元，按年增長6.3%。

集團表示，上季因受通脹及加息影響，令市場憂慮經濟陷入衰退，環球投資市場轉差，使其投資組合在上季度轉虧兼大蝕。期內，軟銀持有的Uber（美：UBER）、Coupang（美：CPNG）、商湯 （00020） 等上市公司估值大減，令投資組合價值下挫。另外，自7月1日以來，從阿里巴巴 （09988） 遠期合約融資68億美元。

至於ARM，收入升24.9%，除稅前溢利升2.4倍至298.5億日圓。軟銀表示，正繼續準備ARM上市。

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編輯：姚卓然

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