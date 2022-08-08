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【檢疫安排】廠商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　冀增設「健康驛站」商務配額

商業 14:53 2022/08/08

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廠商會認為，政府可考慮適當放寬入境人士在居家監測期間的活動範圍，允許持「黃碼」的人士參與所有無需除去口罩的活動。（曾耀輝攝）

就特區政府今日（8日）宣布放寬從海外及台灣抵港人士的檢疫安排，由現時的7天檢疫酒店隔離，改為3天酒店檢疫及4天居家醫學監測，香港中華廠商聯合會對此表示歡迎，認為新安排可以減少商務人士訪港的時間及金錢成本，有利香港與國際重新接軌。

【檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性

廠商會會長史立德指出，香港作為高度國際化的經濟體，長時間對海外「封關」，將令跨境的經濟和社會活動受到限制；「事實上，即使近月本地新增感染個案有反彈的跡象，但基於本地疫苗接種率已實現高度普及化，風險可控的基本態勢未受動搖，本港與外界恢復正常往來的條件已經成熟。」

冀政府放寬活動範圍

在與國際恢復聯繫方面，現時展覽等場地被納入主動審核「疫苗通行證」的表列處所，但其實很多展覽活動和大型會議均毋須除口罩，傳播風險不高，因此廠商會認為，政府可考慮適當放寬入境人士在居家監測期間的活動範圍，允許持「黃碼」的人士參與所有無需除去口罩的活動，以刺激展覽和貿易業復甦。

待新措施實施一段時間後，更可考慮將檢疫安排再逐步放寬至7天全部居家監測。另外，與內地恢復正常通關，對推動香港經濟復甦亦同樣重要，廠商會希望特區政府繼續向內地有關部門爭取提高市民通關過境的便利化程度，包括：

（1）爭取按部就班增加「健康驛站」名額以及香港飛往內地城市的航班，並加強打擊壟斷、炒賣配額的投機行為，以滿足市民入境內地的殷切需求。

（2）特別增設「健康驛站」的商務配額，例如每日500個名額，專供因為業務目的而需要進入內地的港商申請，並建議由工貿署以先到先得的形式，對符合條件的港商發放商務名額。

（3）與內地相關部門以及本港的志願機構合作，在香港本地設立「健康驛站」的諮詢熱線和推行適切的便民服務，為市民返回內地提供支援。

（4）探討「逆向隔離」的可行性，讓需要前往內地的港人在港提前進行醫學觀察，例如在家完成3天居家監測後，入住本港方艙醫院等適合場所進行隔離檢疫（即「3+7」），然後以「閉環」形式直接前往內地，這可以減輕內地隔離酒店的壓力，另一方面可以令兩地疫情防控緊密對接，為日後推進全面通關鋪路。

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責任編輯：李智美

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