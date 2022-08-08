【百度9888】百度「蘿蔔快跑」獲重慶、武漢兩地無人駕駛車輛運營牌照　股價午後仍跌2%

▲ 【百度9888】百度「蘿蔔快跑」獲重慶、武漢兩地無人駕駛車輛運營牌照

據內媒報道，中國首個全車無人化示範運營資格在重慶永川及 武漢兩地 發放，百度 （09888） Apollo旗下的「蘿蔔快跑」獲得運營資格，可在重慶正式開啟車內無人的自動駕駛付費出行服務，當地市民可下載「蘿蔔快跑」手機應用使用服務。

百度股價午後仍跌2.3%，報134.7元。

百度智能駕駛運營管理部資深高級專家吳瓊表示，百度自開展自動駕駛相關研究以來，已經積累了3200多萬公里的測試里程，擁有4000多件相關專利，將在技術層面和服務層面對全車無人化示範運營進行多重保障。例 如，百度將在永川應用基於5G技術的平行駕艙保障系統，通過該保障系統，安全員在遠端實時觀察自動駕駛車輛的運行狀態和形態，並在有需要時「控制」車輛，保障乘客安全。

2021年12月，百度Apollo自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」正式落地永川，至今共有14台自動駕駛車輛在永川區取得主駕有人的商業化示範運營許可。

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編輯：姚卓然