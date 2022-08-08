▲ 【自由鳥】自由鳥推無合約「養號碼」低用量計劃、月費僅38元 針對留學生及移民港人

數碼通 （00315） 旗下自由鳥Mobile推出全新低用量月費計劃，專為留學生、長期在海外工作及移居外地的香港人「養號碼」而設，月費只需38元便可保留香港手機號碼，同時可於外地免費接收全球短訊，不用簽約兼免行政費。客戶只需到自由鳥網站辦理轉台手續並預繳4個月服務費，即可保留香港手機號碼與親友保持聯繫。

客戶可選擇以eSIM方式透過手機掃描QR code啟動服務，即使身在海外亦能完成轉台手續。

自由鳥「移民養號碼」月費計劃詳情 月費 $38/月 （原價HK$50/月） 本地數據 600MB 上網速度 4.5G （42Mbps） 通話時間 1,000分鐘 附加服務 海外免費接收全球SMS、留言信箱、來電轉駁、來電顯示及電話會議 申請方法 到自由鳥網站https：//onbirdie.com/lowusepr 或於App Store或Google Play下載「Birdie Mobile」App

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編輯：陳韻妍