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【自由鳥】自由鳥推無合約「養號碼」低用量計劃、月費僅38元　 針對留學生及移民港人

Hot Talk 14:33 2022/08/08

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【自由鳥】自由鳥推無合約「養號碼」低用量計劃、月費僅38元　 針對留學生及移民港人

數碼通 （00315） 旗下自由鳥Mobile推出全新低用量月費計劃，專為留學生、長期在海外工作及移居外地的香港人「養號碼」而設，月費只需38元便可保留香港手機號碼，同時可於外地免費接收全球短訊，不用簽約兼免行政費。客戶只需到自由鳥網站辦理轉台手續並預繳4個月服務費，即可保留香港手機號碼與親友保持聯繫。

客戶可選擇以eSIM方式透過手機掃描QR code啟動服務，即使身在海外亦能完成轉台手續。

自由鳥「移民養號碼」月費計劃詳情
月費 $38/月 （原價HK$50/月）
本地數據 600MB
上網速度 4.5G （42Mbps）
通話時間 1,000分鐘
附加服務 海外免費接收全球SMS、留言信箱、來電轉駁、來電顯示及電話會議
申請方法

到自由鳥網站https：//onbirdie.com/lowusepr

或於App Store或Google Play下載「Birdie Mobile」App 

相關文章：【電子消費券2022】SmarTone推連串消費券優惠　指定5G月費計劃送高達5500元手機折扣

相關文章：【留學英國】3香港推HK-UK共享計劃　月費148起

編輯：陳韻妍

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