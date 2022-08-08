【預防金融詐騙】報告：全球銀行將花費逾2,433億　增添AI以防詐騙

▲ 有報告指，未來3年間，全球的銀行將會額外花費310億美元（約2,433億港元），以防止更多的網上金融詐騙行為（法新社資料圖片）

隨著金融服務數碼化，有不法之徒將騙案移師至網絡世界，令各大金融服務機構不得不加以防範。有報告指，未來3年間，全球的銀行將會額外花費310億美元（約2,433億港元），以防止更多的網上金融詐騙行為。

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市場研究機構IDC發表最新報告《2022年及後的欺詐行為：亞太金融機構指南》預料，至2025年，全球的各大銀行將會額外花費310億美元（約2,433億港元），將人工智能（AI）技術嵌入現有的系統之中。

IDC Financial Insights副總裁Michael Araneta表示，在推出數碼產品和服務、新渠道和新支付方式的過程中，企業可能會高估他們當前詐騙防禦機制的保護性。在愈趨數碼化的商業世界中，以往被視為良好的營運方法已不再可行，需要不斷加強防詐騙的管理能力。

此外，報告又提到，對於全球的銀行高管而言，詐騙管理是被列為優先事項。

Araneta補充，金融行業正在尋求新的合作，如銀行即服務 (BaaS) 和數碼生活生態系統。到2023年，該行業還將進行不同的平台建設，讓金融服務能夠「外化」，並擴展至第三方。對此，政府政策必須進行調整，包括銀行、保險公司、投資公司在內的金融服務機構，必須在收入和風險管理之間取得平衡。

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責任編輯：殷凱怡

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