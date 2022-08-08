  • 30°C
香港時間 : 2022808日 (一) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【預防金融詐騙】報告：全球銀行將花費逾2,433億　增添AI以防詐騙

科技 15:30 2022/08/08

分享：

分享：

有報告指，未來3年間，全球的銀行將會額外花費310億美元（約2,433億港元），以防止更多的網上金融詐騙行為（法新社資料圖片）

隨著金融服務數碼化，有不法之徒將騙案移師至網絡世界，令各大金融服務機構不得不加以防範。有報告指，未來3年間，全球的銀行將會額外花費310億美元（約2,433億港元），以防止更多的網上金融詐騙行為。

【黑客攻擊】全球企業平均每周遭網絡攻擊1200次　教育及研究行業成重災區

市場研究機構IDC發表最新報告《2022年及後的欺詐行為：亞太金融機構指南》預料，至2025年，全球的各大銀行將會額外花費310億美元（約2,433億港元），將人工智能（AI）技術嵌入現有的系統之中。

IDC Financial Insights副總裁Michael Araneta表示，在推出數碼產品和服務、新渠道和新支付方式的過程中，企業可能會高估他們當前詐騙防禦機制的保護性。在愈趨數碼化的商業世界中，以往被視為良好的營運方法已不再可行，需要不斷加強防詐騙的管理能力。

此外，報告又提到，對於全球的銀行高管而言，詐騙管理是被列為優先事項。

Araneta補充，金融行業正在尋求新的合作，如銀行即服務 (BaaS) 和數碼生活生態系統。到2023年，該行業還將進行不同的平台建設，讓金融服務能夠「外化」，並擴展至第三方。對此，政府政策必須進行調整，包括銀行、保險公司、投資公司在內的金融服務機構，必須在收入和風險管理之間取得平衡。

【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵

【網絡安全】報告：企業資料外洩成本創新高　60%企業轉嫁成本至消費者

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產
2022/08/06
【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產
【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）
2022/08/06
【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）
【Motorola新機】Motorola發布會延至8月11日　同場推3部旗艦手機
今日
【Motorola新機】Motorola發布會延至8月11日　同場推3部旗艦手機
【Netflix業務】Netflix遊戲難獲益　使用比例不到1%
今日
【Netflix業務】Netflix遊戲難獲益　使用比例不到1%

你可能感興趣

【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產
14:30 2022/08/06
【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產
【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）
15:57 2022/08/06
【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）
【Motorola新機】Motorola發布會延至8月11日　同場推3部旗艦手機
今日 13:54
【Motorola新機】Motorola發布會延至8月11日　同場推3部旗艦手機
金融機構 人工智能 風險管理 電子支付 金融服務 金融 銀行

下一篇文章

【Netflix業務】Netflix遊戲難獲益　使用比例不到1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【機迷熱話】Steam Beta版支援多款任天堂手掣　包括Switch Joy-Con、復刻版手掣
【機迷熱話】Steam Beta版支援多款任天堂手掣　包括Switch Joy-Con、復刻版手掣
【新奇裝置】打機兼養魚　MetalFish推出魚缸主機殼（多圖）
【新奇裝置】打機兼養魚　MetalFish推出魚缸主機殼（多圖）
【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）
【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）
【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產
【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款