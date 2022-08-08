【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品

▲ 戶戶送宣布，從即日起至8月14日推出「外送專員感謝週」，以感激該企超過12,000名的外送專員。（戶戶送提供圖片）

戶戶送宣布，從即日起至8月14日推出「外送專員感謝週」，以感激該企超過12,000名的外送專員。

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戶戶送團隊將到訪全港10個地區，為外送專員提供多項免費服務和贈品。此外，戶戶送亦鼓勵顧客，透過戶戶送應用程式向外送專員給予小費，並將於本週末（12日至14日）按顧客給予的小費金額，向外送專員加倍小費，藉此表揚其貢獻。

活動名為「小費雙倍賞」，戶戶送將按顧客給予的小費金額向外送專員加倍小費，每張訂單上限為港幣30元。例如，如果顧客給予外送專員港幣20元的小費，戶戶送也會向該外送專員支付港幣20元作爲小費，令該訂單的小費增加1倍至港幣40元。

走訪10區送裝備套裝

此外，為表達謝意，戶戶送由即日起將安排流動車走訪旺角、觀塘、荃灣、銅鑼灣、大圍、將軍澳、鰂魚涌、屯門、元朗和大埔10個地區，為期5天，為數千名外送專員提供全新外送裝備配件和贈品。裝備套裝包括小型保溫袋和其他物品，例如反光貼紙、防曬衣袖和口罩。

另外，戶戶送團隊還會派發酒精搓手液，並即場為外送專員提供保溫袋消毒服務。為幫助外送專員應對近期的酷熱天氣，外送專員更可免費獲贈汽水和能量飲品，並與戶戶送營運團隊進行交流及分享意見。

戶戶送香港區總經理許志賢表示：「我們十分鼓勵顧客在本週末甚至全年使用小費功能，一同以簡單的行動表達對外送專員的謝意。」

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責任編輯：李智美