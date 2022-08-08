  • 30°C
香港時間 : 2022808日 (一) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戶戶送】戶戶送推出「外送專員感謝週」　 提供「小費雙倍賞」及多項贈品

商業 14:24 2022/08/08

分享：

分享：

戶戶送宣布，從即日起至8月14日推出「外送專員感謝週」，以感激該企超過12,000名的外送專員。（戶戶送提供圖片）

戶戶送宣布，從即日起至8月14日推出「外送專員感謝週」，以感激該企超過12,000名的外送專員。

【檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性

戶戶送團隊將到訪全港10個地區，為外送專員提供多項免費服務和贈品。此外，戶戶送亦鼓勵顧客，透過戶戶送應用程式向外送專員給予小費，並將於本週末（12日至14日）按顧客給予的小費金額，向外送專員加倍小費，藉此表揚其貢獻。

活動名為「小費雙倍賞」，戶戶送將按顧客給予的小費金額向外送專員加倍小費，每張訂單上限為港幣30元。例如，如果顧客給予外送專員港幣20元的小費，戶戶送也會向該外送專員支付港幣20元作爲小費，令該訂單的小費增加1倍至港幣40元。

走訪10區送裝備套裝

此外，為表達謝意，戶戶送由即日起將安排流動車走訪旺角、觀塘、荃灣、銅鑼灣、大圍、將軍澳、鰂魚涌、屯門、元朗和大埔10個地區，為期5天，為數千名外送專員提供全新外送裝備配件和贈品。裝備套裝包括小型保溫袋和其他物品，例如反光貼紙、防曬衣袖和口罩。

另外，戶戶送團隊還會派發酒精搓手液，並即場為外送專員提供保溫袋消毒服務。為幫助外送專員應對近期的酷熱天氣，外送專員更可免費獲贈汽水和能量飲品，並與戶戶送營運團隊進行交流及分享意見。

戶戶送香港區總經理許志賢表示：「我們十分鼓勵顧客在本週末甚至全年使用小費功能，一同以簡單的行動表達對外送專員的謝意。」

【電子消費券】第二期消費券帶動　酒吧業料生意升兩成

【電子消費券】食肆出招送酒及雞吸消費券客　預計生意額可升約5成

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】戶戶送餐廳堂食生意及整體收入俱增　近7成餐廳對前景感樂觀
2021/10/25
【疫市營商】戶戶送餐廳堂食生意及整體收入俱增　近7成餐廳對前景感樂觀
【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
2021/11/09
【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
【外賣商機】戶戶送調查：70%最關心身心健康　倡餐廳定期更新菜單配合新飲食趨勢
2022/02/22
【外賣商機】戶戶送調查：70%最關心身心健康　倡餐廳定期更新菜單配合新飲食趨勢
【環保商機】戶戶送斥200萬補貼餐廳轉用環保包裝　小店可享半價
2022/03/07
【環保商機】戶戶送斥200萬補貼餐廳轉用環保包裝　小店可享半價

你可能感興趣

【疫市營商】戶戶送餐廳堂食生意及整體收入俱增　近7成餐廳對前景感樂觀
19:40 2021/10/25
【疫市營商】戶戶送餐廳堂食生意及整體收入俱增　近7成餐廳對前景感樂觀
【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
15:45 2021/11/09
【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
【外賣商機】戶戶送調查：70%最關心身心健康　倡餐廳定期更新菜單配合新飲食趨勢
17:55 2022/02/22
【外賣商機】戶戶送調查：70%最關心身心健康　倡餐廳定期更新菜單配合新飲食趨勢
餐廳情報 電子支付 天氣 酷熱天氣 服務

上一篇文章

【檢疫安排】廠商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排　冀增設「健康驛站」商務配額

下一篇文章

【檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子消費券】第二期消費券帶動　酒吧業料生意升兩成
【電子消費券】第二期消費券帶動　酒吧業料生意升兩成
【電子消費券】食肆出招送酒及雞吸消費券客　預計生意額可升約5成
【電子消費券】食肆出招送酒及雞吸消費券客　預計生意額可升約5成
【展覽復甦】荷花BB展最後一天撞上電子消費券發放　展商：人流和生意額按年增長5%
【展覽復甦】荷花BB展最後一天撞上電子消費券發放　展商：人流和生意額按年增長5%
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【即食食品】南韓上半年泡麵出口達30億　疫情推動即食食品需求
【即食食品】南韓上半年泡麵出口達30億　疫情推動即食食品需求
【電子消費券】信和集團夥八達通推優惠　餐飲及零售逐步復甦　料第三季人流和營業額按季升10%
【電子消費券】信和集團夥八達通推優惠　餐飲及零售逐步復甦　料第三季人流和營業額按季升10%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款