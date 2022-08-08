▲ 【iPhone 14】內媒：蘋果iPhone 14 Pro系列兩機型將加價 新機料9月23日上市

蘋果（美：AAPL）iPhone 14即將推出，內地媒體報道，蘋果將於9月13日為iPhone 14舉行網上發布會，新iPhone會於9月23日上市。據悉，iPhone 14今次並不會加價，依然維持5,999元人民幣起，而iPhone 14 Pro兩款機型則會調高售價，其中iPhone 14 Pro將會加價至8,999元人民幣起，iPhone 14 Pro Max預計售價為9,999元人民幣起。

據指蘋果iPhone14系列首批出貨量目標並未改變 鴻海下月底開始量產【下一頁】

硬件規格上，普通版和Pro系列將有巨大差別，前者可能繼續採用A15處理器，後者則會搭載全新A16處理器，還有4800萬像素主鏡頭。​​

iPhone 14全列系提供新款的紫色版本，普通版有綠色、紫色、藍色、黑色、白色、紅色，Pro系列則有綠色、紫色、銀色、金色、石墨色。

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編輯：陳韻妍