  • 30°C
香港時間 : 2022808日 (一) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix業務】Netflix遊戲難獲益　使用比例不到1%

科技 14:06 2022/08/08

分享：

分享：

串流平台Netflix去年宣布進軍遊戲界，向訂戶提供免費遊戲服務，希望藉此促進會員人數成長。不過近日就有市場調查機構發現，目前使用Netflix遊戲服務的人數，與Netflix整體訂閱用戶人數比例不到1%，或難以帶動業務發展。

【串流平台】Netflix第二季流失近百萬用戶　仍淨賺113億

【串流平台】Netflix打擊共享帳戶　要求多個拉丁美洲國家用戶支付費用

Netflix營運總監Greg Peters曾指出，推出遊戲內容主要希望能藉由遊戲作品，延伸影片內容體驗；或是透過遊戲，吸引更多人觀看原作，進而增加Netflix服務的使用率。據CNBC報道指，該企計畫在年底前，將其遊戲目錄從24個擴大到50個，當中包含一款以《后翼棄兵》為基礎的棋盤類遊戲。

惟據市場調查機構Apptopia統計數據指，Netflix推出的遊戲下載量為2,330萬次，每日活躍用戶人數則有170萬人。但相較Netflix整體訂閱用戶人數達2.21億人，目前使用遊戲服務的人數比例不到1%。

報道提到，Netflix的計畫或難以帶來收益，甚至許多使用者都不知道Netflix已經跨入遊戲產業。但有部分市場分析仍認為，Netflix目前只是處於嘗試階段，未來仍有機會能藉著遊戲擄獲更多年輕族群，增加訂閱數目。

【串流平台】Netflix不敵競爭「還原基本步」？　擬加廣告、改購試播影集測反應

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳　盼阻用戶流失？
2022/07/12
【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳　盼阻用戶流失？
【串流平台】追劇體驗升級！　Netflix全面開放「空間音訊」
2022/07/09
【串流平台】追劇體驗升級！　Netflix全面開放「空間音訊」
【串流平台】Netflix流失20萬用戶靠《Stranger Things 4》翻身　累積觀看時間11.5億小時
2022/07/06
【串流平台】Netflix流失20萬用戶靠《Stranger Things 4》翻身　累積觀看時間11.5億小時
【遊戲熱話】遊戲救生意？　Netflix Games將推手機版Into The Breach
2022/06/27
【遊戲熱話】遊戲救生意？　Netflix Games將推手機版Into The Breach

你可能感興趣

【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳　盼阻用戶流失？
18:30 2022/07/12
【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳　盼阻用戶流失？
【串流平台】追劇體驗升級！　Netflix全面開放「空間音訊」
13:27 2022/07/09
【串流平台】追劇體驗升級！　Netflix全面開放「空間音訊」
【串流平台】Netflix流失20萬用戶靠《Stranger Things 4》翻身　累積觀看時間11.5億小時
17:34 2022/07/06
【串流平台】Netflix流失20萬用戶靠《Stranger Things 4》翻身　累積觀看時間11.5億小時
Netflix 服務 市場拓展 電玩手遊 手機Apps 移動裝置 科技產品 社交平台 雲端 串流

上一篇文章

【預防金融詐騙】報告：全球銀行將花費逾2,433億　增添AI以防詐騙

下一篇文章

【Motorola新機】Motorola發布會延至8月11日　同場推3部旗艦手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【機迷熱話】Steam Beta版支援多款任天堂手掣　包括Switch Joy-Con、復刻版手掣
【機迷熱話】Steam Beta版支援多款任天堂手掣　包括Switch Joy-Con、復刻版手掣
【新奇裝置】打機兼養魚　MetalFish推出魚缸主機殼（多圖）
【新奇裝置】打機兼養魚　MetalFish推出魚缸主機殼（多圖）
【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）
【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）
【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產
【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款