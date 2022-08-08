【Netflix業務】Netflix遊戲難獲益　使用比例不到1%

串流平台Netflix去年宣布進軍遊戲界，向訂戶提供免費遊戲服務，希望藉此促進會員人數成長。不過近日就有市場調查機構發現，目前使用Netflix遊戲服務的人數，與Netflix整體訂閱用戶人數比例不到1%，或難以帶動業務發展。

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Netflix營運總監Greg Peters曾指出，推出遊戲內容主要希望能藉由遊戲作品，延伸影片內容體驗；或是透過遊戲，吸引更多人觀看原作，進而增加Netflix服務的使用率。據CNBC報道指，該企計畫在年底前，將其遊戲目錄從24個擴大到50個，當中包含一款以《后翼棄兵》為基礎的棋盤類遊戲。

惟據市場調查機構Apptopia統計數據指，Netflix推出的遊戲下載量為2,330萬次，每日活躍用戶人數則有170萬人。但相較Netflix整體訂閱用戶人數達2.21億人，目前使用遊戲服務的人數比例不到1%。

報道提到，Netflix的計畫或難以帶來收益，甚至許多使用者都不知道Netflix已經跨入遊戲產業。但有部分市場分析仍認為，Netflix目前只是處於嘗試階段，未來仍有機會能藉著遊戲擄獲更多年輕族群，增加訂閱數目。

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責任編輯：曾曉汶

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