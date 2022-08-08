紐約4蒙面賊光天化日打劫 45秒搶逾1600萬珠寶（有片）

美國紐約上周五（5日）發生令人震驚的劫案，4名蒙面小偷於下午時間當眾闖入一間珠寶店，在不足一分鐘時間，已偷走價值超過200萬美元（1,560萬港元）的珠寶，然後大模斯樣離去。警方正調查案件，暫未拘捕任何人。

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距離福特漢姆大學（Fordham University）僅幾步之遙，位於紐約植物園（New York Botanical Garden） 附近的珠寶店Rocco's Jewelry於上周五發生劫案。

店內閉路電視顯示，一名身穿白色T恤、戴帽及太陽眼鏡的男子在店鋪外開門及「睇水」，兩名蒙面男子隨後闖入珠寶店，分別用鐵槌敲破玻璃及拿出珠寶；第3名犯人跑入店舖，打開紅色環保袋，佩戴綠色棒球帽的男子將珠寶快速倒入袋，全程作案約45秒。

當地媒體報道指，員工初步點算後，估計損失約215萬美元（1,677萬港元）。

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店員表示，經理看到白色T恤的男子一直在門外觀看，便叫他進店，沒想到會發生劫案。其中一名犯人緊捉住口袋不放，使人懷疑他有槍械。目擊者認為，劫案經過精心策劃，犯人用錘子敲擊玻璃發出如槍聲般的響亮聲音，民眾都不敢接近。

警方調查指4名犯人均為20多歲、身材勻稱的黑人男性，目前暫未拘捕任何人。當局現懸紅最多3,500美元（2.73萬港元），希望民眾提供有關犯人信息。

事實上，紐約在兩個月以來最少發生3次珠寶劫案，其中5月1日兩名男子搶劫布朗克斯區的M&NP Jewelers、翌日有6名賊人劫掠布魯克林的Dorian's Jewelry，搶走逾18.7萬美元（146萬港元）金飾。

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責任編輯：郭麗明