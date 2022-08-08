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英僱員加薪漸趨兩極化 最低收入者年薪僅增1%

環球社會熱點 14:35 2022/08/08

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英國近期通脹高企引發生活成本危機，不少工會發動罷工要求加薪應對。英國有研究發現，當地僱員加薪幅度出現兩極化。研究指最高收入的僱員年薪增幅達雙位數，但最低收入人士年薪增幅卻僅得1%。研究公司指，提升全國最低工資亦未能令最低收入人士受惠。

通脹高企使生活成本上升 英棄養寵物人數增 【下一頁】

英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR） 按月薪區分不同組別，調查各行業的加薪情況。CEBR最新研究報告表示，從事銀行、保險、律師、會計及其他主要在倫敦金融區工作的專業人士，較大機會能對抗通脹。CEBR形容，現時勞動市場薪酬加幅兩極化，最高收入人士享有10%年薪增長的同時，最低收入者薪金增幅僅得1%。

數據顯示，若按職業劃分，金融及保險界僱員薪金按年增加10.6%，但從事藝術、休閒及娛樂方面的僱員則僅增長1.4%。部分長期人手短缺的行業，如建築及酒店業已加薪，平均按年增長6.2%。律師、會計、科學及製藥行業企業亦願意支付高於平均水平的薪金，吸引及挽留人才。

英國明年能源費或升至4萬 改為每3個月調整價格上限 【下一頁】

CEBR指，在2至3月傳統發放獎金時期，銀行業僱員的薪金及獎金按年增近2成，專業人士、科學及科技行業僱員薪金亦在2月時錄得12.7%增幅。報告直言，最高收入的1%人士收入增長在2022年初時急劇增加，反應部分行業近期表現強勁，且有關行業的薪金通常與業績掛鉤，獎金在整體薪酬中佔重要比例。

CEBR總裁Nina Skero表示，雖然提供全國最低工資可增加許多低收入人士收入，但數據指大部分人都未能受惠。英國4月全國最低工資上漲6.6%，但增幅或會被工作時數下降所抵消。她指最低1成僱員薪金增幅遠低於9.4%通脹率，如CPI進一步升至13%，英倫銀行如外界所料加息至1.75%，該部分僱員將較其他群體蒙受更大損失。

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責任編輯：李俊儀

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