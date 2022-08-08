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【英國王室】女王再傳健康疑雲 料中斷暑假見新首相

環球社會熱點 13:52 2022/08/08

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英女王每年按慣例會離開英格蘭，前往蘇格蘭放暑假。但有消息指歡迎英女王到來過暑假的活動取消，再次惹起並她健康的傳聞。另外，由於保守黨黨魁選舉即將公布結果，英女估計屆時一度暫停暑假，返回英格蘭接見新任首相。

【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 身家342億 【下一頁】

現年96歲的英女王原定於周一（8日），參與在巴爾勒莫爾城堡（Balmoral Castle）舉行的暑假歡迎活動。但消息人士指原本盛大的活動近日取消，改為小型的私人聚會。今次亦是過去數十年來，除新冠肺炎疫情以外，英女王首次不舉行是次活動。

英國《鏡報》指出，數日前英女王仍堅持出參與。消息人士透露，暑假歡迎活動是傳統之一，英女王亦十分享受與前來的民眾會面，今次相當可惜不能以傳統形式舉行。白金漢宮亦作出回應，堅稱活動變更是為出於讓英女王感舒適。

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【英國王室】夏洛特小公主驚喜現身 黑白間條裙即斷貨 【下一頁】

保守黨黨魁選舉結果會在9月5日公布，屆時新首相將出爐。《每日郵報》引述消息人士報稱，英女王不預期新首相會北上蘇格蘭，因此她將中斷暑假，返回英格蘭接受現任首相約翰遜（Boris Johnson）請辭，並會見新首相。

按照慣例，英女王接受現任首相請辭後會「邀請」一人接任。其後繼任人將與英女王會面，並表示接受邀請。自登基以來，英女王已歷經14任首相，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）及現任外相卓慧思（Liz Truss）將是第15任。

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責任編輯：吳漢培

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